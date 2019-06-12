В Таджикистане обязали администрации всех районов, городов и областей иметь свои сайты в интернете

В национальном совете Таджикистана сегодня без обсуждения и единогласно приняла поправки в закон Таджикистана «О местных органах государственной власти». Согласно поправкам, администрации всех районов, городов и областей обязаны иметь свои сайты в интернете, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Кроме того, согласно принятым поправкам, местные органы государственной власти впредь не имеют права передавать управление государственных коммунальных учреждений в частные руки.

Инициатива внесения поправок в закон исходила от группы членов верхней и депутатов нижней палат парламента Таджикистана.

На сегодняшний день администрации многих городов и районов Таджикистана, а также ГБАО не имеют своих сайтов в интернете.

Ранее Общественные объединения Таджикистана обязали публиковать финансовые отчеты на сайтах. Поправки в закон "Об общественных объединениях", ранее предложенные Правительством Таджикистана, поддержал сенат республики.

Согласно принятым изменениям, теперь каждое общественное объединение Таджикистана обязано создать собственный сайт в Сети и регулярно публиковать на нем данные о своих доходах и расходах.

При этом после размещения финансовые отчеты нельзя будет удалять в течение пяти лет.

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