Туристам в Таджикистане будут раздавать бесплатные SIM-карты

19 июня 2019 09:21 (UTC+04:00)

Все туристы, прибывающие в страну c 15 июня, теперь будут получать бесплатную SIM-карту от Tcell сроком действия 10 дней без регистрации, передает Trend со ссылкой на Агентство News.tj

Такого соглашения достигли туристическая милиция при экологической милиции МВД Таджикистана и телекоммуникационный оператор Tcell.

SIM-карты будут выдавать всем совершеннолетним туристам в отделе туристической милиции в Международном аэропорту Душанбе и на всех приграничных пунктах, а также можно обратиться в офис отделения туристической милиции, чтобы те посодействовали в получении туристической SIM-карты.

Также, туристы могут отправить свою заявку о получении SIM-карты в отделении туристической милиции до своего прибытия в страну через местные туристические компании. На балансе каждой карты будет 100 минут бесплатного времени на телефонные звонки и 100 мегабайт интернета, которые можно будет использовать 10 дней.

Также совершенно бесплатно обладатели таких туристических карт смогут звонить на телефон туристической милиции. Операторы call-центра будут давать необходимую информацию туристам на нескольких иностранных языках: русском, английском, китайском и др.

Чтобы получить туристическую SIM-карту, иностранному гражданину нужно будет предъявить заграничный паспорт и его электронную визу (если SIM-карта запрашивается заблаговременно).

Сообщается, что в ближайшем будущем при содействии туристической милиции будет разработано мобильное приложение «Салом, Таджикистан» и туристический паспорт с дополнительными услугами и информацией, которые упростят пребывание туристов в стране.

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