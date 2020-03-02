Таджикистан запретит въезд для граждан 35 стран из-за коронавируса

Власти Таджикистана на фоне распространения в мире коронавируса закрывают страну для посещения для граждан 35 стран, соответствующую телеграмму Агентство гражданской авиации республики направило местным и зарубежным авиакомпаниям, сообщил журналистам замглавы агентства Азиз Набизода, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В ней говорится о том, чтобы авиакомпании не брали на борт граждан этих 35 стран, данное уведомление получили и туристические компании", - сказал Набизода журналистам.

По его словам, эта мера аргументирована предотвращением возможного распространения коронавируса и обеспечением здоровья и безопасности граждан республики. В списке стран, гражданам которых временно запрещен въезд в Таджикистан, - КНР, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Сингапур, Австралия, Малайзия, Камбоджа, Филиппины, Таиланд, Непал, Шри-Ланка, Индия, Финляндия, Италия, Британия, Испания, Швеция, Бельгия, Израиль, Австрия, Хорватия, Швейцария, США, Канада, ОАЭ, Египет, Иран, Ливан, Кувейт, Бахрейн, Оман, Афганистан, Ирак и Алжир.

"Агентство гражданской авиации призывает приостановить продажу авиабилетов гражданам этих стран, если они собираются посетить Таджикистан прямыми или транзитными рейсами. В случае продажи авиабилетов и совершения перелетов в аэропорты Таджикистана граждане вышеназванных стран будут возвращены этими же рейсами обратно", - сообщил Набизода.

Он отметил, что те граждане Таджикистана, которые вернутся на родину из тех 35 стран, пройдут двухнедельный карантин. Авиаперевозчики уполномочены вернуть деньги пассажирам, заранее купившим авиабилеты.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, скончались 127 человек.