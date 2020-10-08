Продолжаются организационные работы по проведению выборов президента Таджикистана

БАКУ/Trend/ - 13 сентября 2020 года, под руководством Председателя Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Худоёрзода Бахтиёра Тавара состоялось очередное заседание Комиссии, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов Президента Республики Таджикистан, которые назначены на 11 октября 2020 года.

На заседании Центральной комиссии были рассмотрены вопросы регистрации кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан.

В соответствии со статьёй 24 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан» в Центральную комиссию для информации поступили соответствующие решения от Аграрной Партии Таджикистана, Социалистической Партии Таджикистана, Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, Союза молодежи Таджикистана, Народно–Демократической Партии Таджикистана, Партии Экономических Реформ Таджикистана, Коммунистической Партии Таджикистана и Демократической партии Таджикистана о выдвижении кандидатов.

В соответствии со статьёй 25 конституционного Закона Республики Таджикистан «О выборах Президента Республики Таджикистан», по состоянию на 10 сентября 2020 года в Центральную комиссию для рассмотрения и регистрации кандидатов поступили соответствующие документы от Аграрной Партии Таджикистана, Социалистической Партии Таджикистана, Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, Союза молодежи Таджикистана, Народно–Демократической Партии Таджикистана, Партии Экономических Реформ Таджикистана и Коммунистической Партии Таджикистана.

Центральная комиссия, изучив поступившие документы кандидатов на соответствие Конституции и вышеназванному конституционному Закону, зарегистрировала кандидатов на пост Президента Республики Таджикистан Латифзода Рустам Барот, выдвинутого от Аграрной Партии Таджикистана, Ғаффорзода Абдухалим Розик, выдвинутого от Социалистической Партии Таджикистана, Эмомалӣ Раҳмон, выдвинутого от Федерации независимых профсоюзов Таджикистана, Союза молодежи Таджикистана и Народно–Демократической Партии Таджикистана, Рахматзода Рустам, выдвинутого от Партии Экономических Реформ Таджикистана и Абдуллоева Мироджа Саноновича, выдвинутого от Коммунистической Партии Таджикистана.

Продолжаются организационные работы по проведению выборов Президента Республики Таджикистан, которые назначены на 11 октября 2020 года.