Таджикистан вернул Кыргызстану 10 заложников

Таджикистан 1 мая 2021 19:32 (UTC+04:00)
Таджикистан вернул Кыргызстану 10 заложников

Таджикистан 1 мая в 20:00 вернул Кыргызстану 10 заложников. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщили агентству в пресс-службе полномочного представительства правительства в Баткенской области.

По ее данным, это результат переговоров между главой Баткенской области Омурбека Суваналиева и главой Согдийской области Раджоббой Ахмадзоды.

Отмечается, что 29 апреля таджикская сторона захватила в заложники главу Интернациональное Мырзабека Жумабаева и еще 9 жителей села.

Выданные заложники сейчас проходят медицинский осмотр.

Ранее в милиции сообщали, что мужчину взяли в плен накануне, когда он поехал в местность «Жилой дом» для уточнения информации о гибели двух кыргызстанцев.

В свою очередь таджикская сторона опровергала информацию о взятии кыргызстанца в заложники.

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