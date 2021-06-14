В ОАЭ ужесточили правила въезда для граждан Таджикистана

Таджикистан исключен из "зеленого" списка Абу-Даби. Об этом свидетельствуют обновленные данные городского Департамента культуры и туризма, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Так, с 13 июня граждане Таджикистана по прибытии в столицу Объединенных Арабских Эмиратов должны соблюдать обязательный десятидневный карантин.

Из "зеленого" списка была также исключена Великобритания и добавлена Мальта. Среди тех, кто освобожден от карантина, по-прежнему остаются граждане России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Молдовы.

Однако гражданам, прибывшим из указанных стран в ОАЭ, необходимо сдать ПЦР-тест на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции.

Ранее исполнительный директор Департамента культуры и туризма Абу-Даби Али Аль Шайба завил, что в городе планируют отменить обязательный карантин для всех туристов к 1 июля 2021 года.

По его словам, в столице ОАЭ начнут применять систему ПЦР-тестирований, которую на данный момент используют в Дубае.

"Протоколы тестирований для туристов из стран с высокими и низкими уровнями риска будут различаться, однако карантин рассматриваться не будет", - подчеркнул Али Аль Шайба.

Он добавил, что путешественникам собираются упростить поездки между Дубаем и Абу-Даби.

Напомним, ОАЭ отменили обязательный 10-дневный карантин для граждан Таджикистана в конце апреля 2021-го.