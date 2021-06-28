В Таджикистане зарегистрирован 21 новый случай инфицирования коронавирусом

Таджикистан 28 июня 2021 22:33 (UTC+04:00)
В Таджикистане зарегистрирован 21 новый случай инфицирования коронавирусом

За истекшие сутки в стране зарегистрирован 21 новый случай инфицирования новым коронавирусом Covid-19. Кроме того, 8 человек выздоровели после лечения, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, передает Trend со ссылкой на НИАТ "Ховар".

В целом, с начала регистрации до сегодня, 28 июня в стране зарегистрированы 13460 человека, инфицированные COVID-19, из них до указанной даты вылечено 13271 человека (98,6%), от этой болезни скончались 90 человек.

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан призывает всех жителей страны строго соблюдать правила профилактики коронавируса в общественных местах.

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