В Таджикистане зарегистрирован 21 новый случай инфицирования коронавирусом

За истекшие сутки в стране зарегистрирован 21 новый случай инфицирования новым коронавирусом Covid-19. Кроме того, 8 человек выздоровели после лечения, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, передает Trend со ссылкой на НИАТ "Ховар".

В целом, с начала регистрации до сегодня, 28 июня в стране зарегистрированы 13460 человека, инфицированные COVID-19, из них до указанной даты вылечено 13271 человека (98,6%), от этой болезни скончались 90 человек.

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан призывает всех жителей страны строго соблюдать правила профилактики коронавируса в общественных местах.