В Душанбе состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС

13-14 июля 2021 года в Душанбе под председательством Министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина состоялось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Заседание СМИД ШОС стало ключевым мероприятием на пути к юбилейному саммиту ШОС, который пройдет 16-17 сентября 2021 года в Душанбе.

Перед заседанием министры иностранных дел были приняты Президентом Республики Таджикистан, Председателем Совета глав государств-членов ШОС уважаемым Эмомали Рахмоном.

В ходе заседания главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями об итогах деятельности ШОС за 20 лет и обсудили задачи по дальнейшему развитию взаимодействия в рамках Организации. Состоялся также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

На заседании было констатировано, что ШОС, опираясь на «шанхайский дух», за два десятилетия утвердилась в качестве авторитетной межгосударственной организации нового типа и влиятельного участника системы международных отношений.

Министры согласились, что совместная работа по поступательному продвижению всех вопросов многоплановой повестки дня ШОС способствует делу укрепления развития нашей Организации и повышения её международного авторитета.

В ходе заседания было отмечено, что в соответствии с Планом основных мероприятий ШОС по состоянию на сегодняшний день проведено свыше 50 мероприятий различных механизмов взаимодействия ШОС, в том числе 7 мероприятий министерского уровня.

В этом контексте Министры выразили готовность тесно взаимодействовать с тем, чтобы до сентября на высоком содержательном уровне были проведены еще около 30 других мероприятий органов ШОС, включая 12 на уровне руководителей министерств и ведомств.

Главы делегаций отметили, что в рамках подготовки к душанбинскому заседанию Совета глав государств исключительно важно следовать всем противоэпидемическим требованиям.

Таджикская сторона проинформировала, что по решению Организационного комитета все без исключения лица, задействованные в подготовительную работу по проведению саммита, в обязательном порядке прошли или сейчас проходят вакцинацию.

В ходе заседания Министры констатировали, что устойчивое развитие на пространстве ШОС невозможно без обеспечения должного уровня безопасности. Было подписано решение СМИД о вынесении на душанбинский саммит обновленной Программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2022-2024 годы.

Особое внимание СМИД ШОС уделил ситуации в Афганистане. Была констатирована глубокая озабоченность перспективой ухудшения обстановки в этой стране вследствие вывода коалиционных войск.

Главы делегаций рассмотрели вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в экономической сфере.Министрами принят за основу План совместных мер по преодолению негативных социально-экономических последствий пандемии COVID-19.

Культурно-гуманитарное направление было в центре внимания министров.

Было согласовано инициированное Таджикистаном Положение о Гимне ШОС, впервые в истории Организации.

В ходе заседания были обсуждены вопросы укрепления позиционирования ШОС на международной арене. Отмечен укрепляющийся авторитет ШОС на внешнем треке и рассмотрены вопросы сотрудничества Организации с ООН и ее специализированными учреждениями. Министры приветствовали принятие в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции "Сотрудничество между ООН и ШОС".

Члены Совета провели обмен мнениями о расширении состава института Партнера по диалогу ШОС. Были подписаны решения СМИД о предоставлении этого статуса Саудовской Аравии и Египту, которые будут вынесены на утверждение Советом глав государств.

Министры одобрили Отчет о работе Секретариата ШОС за прошедший год и проект Доклада Генерального секретаря ШОС о деятельности Организации за отчетный период.

В завершении заседания министры иностранных дел выразили уверенность, что его итоги внесут достойный вклад в дальнейшее укрепление добрососедства, дружбы, сплоченности, взаимодоверия и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами ШОС.