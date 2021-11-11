Международная инициатива Президента Республики Таджикистан по защите ледников

Впервые в 2009 году Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон выступил с предложением о необходимости создания специального международного фонда защиты ледников с трибуны Международной конференции по изменению климата в Копенгагене.

В этой связи следует отметить, что 3 марта 2021 года Президент Республики Таджикистан, выступая на первом онлайн-заседании Панели высокого уровня по проблемам воды и климата, предложил объявить 2025 год Международным годом защиты ледников и установить дату Всемирного дня ледников.

По словам Эмомали Рахмона, ледники – главный источник чистой воды. Их быстрое таяние, наряду с увеличением потребления воды, связанные с ростом населения и экономическим развитием, может иметь далеко идущие последствия.

«Если в шестидесятые годы прошлого века водоснабжение на душу населения в Средней Азии составляло более восьми тысяч кубометров в год, то сегодня этот показатель уменьшился более чем в 4 раза и составляет немногим более двух тысяч кубометров в год. К сожалению, таяние ледников привело

к повышению уровня мирового океана. Это, в свою очередь, может угрожать жизни и благополучию сотен миллионов людей на Земле, особенно на малых островах и в прибрежных районах», - добавил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что этот злободневный вопрос должен быть в центре внимания мирового сообщества, особенно политических лидеров.

Президент Таджикистана также напомнил, что изменение климата вносит коррективы в нашу повседневную жизнь, прежде всего, за счет воздействия

на водные ресурсы. Одним из главных индикаторов данного процесса является интенсивное таяние ледников вследствие глобального потепления.

К сожалению, мы наблюдаем ускоренное таяние ледников в различных точках планеты - в Арктике, Антарктиде и Гренландии. Схожая ситуация складывается и на ледниках Памира.

Наглядным примером является таяние самого крупного в мире континентального ледника в Таджикистане. Имеется в виду ледник Федченко протяженностью более семидесяти пяти (75) километров.

Исследования показывают, что только за последние 70-80 лет ледник Федченко отступил более чем на один (1) километр, а по площади сократился на 44 квадратных километра. Более того, он потерял в объеме более 15 кубических километров, средняя скорость отступания языка ледника составляет 16 метров

в год.

Эмомали Рахмон также напомнил о предложении Таджикистана создать специальный Международный Фонд по сохранению ледников, который мог бы мобилизовать финансовые ресурсы из различных источников для принятия необходимых действий и реализации задач на этом направлении.

Он выразил убеждение, что эти и другие сопутствующие инициативы придадут импульс новому движению на глобальном уровне в целях принятия необходимых коллективных мер и осуществления действий для защиты ледников от интенсивного таяния и исчезновения. Эти инициативы органично вписываются в русло предпринимаемых ныне мировым сообществом в рамках Парижского соглашения мерах по снижению выбросов углекислых газов

в атмосферу и недопущению повышения глобальной температуры выше двух градусов по Цельсию.

В ходе своей речи Президент Таджикистана отметил, что Республика Таджикистан богата водными ресурсами. В стране формируется около

60 процентов водных ресурсов Центральной Азии. Основным источником этих вод являются ледниковые ресурсы региона.

В двадцатом веке в Таджикистане насчитывалось более четырнадцати тысячи ледников, площадь которых равнялась 8 процентам общей территории страны.

К сожалению, из-за влияния изменения климата эти ледники начали интенсивно таять. Сегодня полностью растаяли более одной тысячи ледников Таджикистана. Объем массы ледников страны за относительно небольшой период сократился почти на треть.

Стихийные бедствия ежегодно наносят колоссальный ущерб экономике

и окружающей среде Таджикистана, подрывая наши усилия по достижению устойчивого развития.

Было отмечено, что такие вызовы характерны и для других стран Центральной Азии. Именно поэтому, Таджикистан в рамках своего председательства в Международном Фонде спасения Арала определил вопрос влияния изменения климата в качестве одного из самых приоритетных.

Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан будет прилагать все усилия

для привлечения внимания правительств стран региона и мирового сообщества к более активным действиям и принятию неотложных мер в борьбе с этим вызовом.

Более того, он подчеркнул, что комплексное рассмотрение вопросов воды, энергетики, продовольственной безопасности, окружающей среды и климата гармонично вписывается в Повестку дня до 2030 года. Было выражено убеждение, что Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» на период до две тысячи двадцать восьмого года предоставляет хорошую платформу для объединения усилий мирового сообщества.

При этом Международная конференция по среднесрочному обзору этой Декады, которая будет организована ООН через два года, может сыграть ключевую роль в интегрировании вопросов воды и климата, способствовать их комплексному решению для достижения устойчивого развития.

Материал подготовлен Посольством Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике