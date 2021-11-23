Таджикистан вводит безвизовый режим для граждан 52 стран

БАКУ /Trend/ - Таджикистан с 1 января 2022 года введет односторонний безвизовый режим для въезда в республику гражданам 52 стран мира, передает Trend со ссылкой на посольство Таджикистана в России.

"В соответствии с новым Постановлением Правительства Республики Таджикистан с 1 января 2022 года будет введен односторонний безвизовый режим для въезда в республику гражданам 52 стран мира. Срок пребывания таких лиц на территории Таджикистана в соответствии с вышеупомянутым Постановлением установлен в 30 дней", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что другим постановлением правительства в список иностранных государств, граждане которых имеют право на получение визы в упрощенном порядке, добавлены еще 14 стран.