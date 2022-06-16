Таджикистан предлагает Узбекистану свой опыт по вступлению в ВТО

БАКУ /Trend/ - Таджикистан предлагает Узбекистану свой опыт по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), сказал заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода.

Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

В рамках конференции ВТО в Женеве Абдурахмон Абдурахмонзода обсудил с заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддином Абидовым вопросы присоединения Узбекистана к ВТО.

Отмечается, что таджикская сторона внесла предложения по вступлению в ВТО с учетом интересов национальной экономики Узбекистана, которые были приняты узбекской стороной.

В завершение встречи представители Таджикистана и Узбекистана выразили готовность к дальнейшему укреплению торгово-экономических связей.