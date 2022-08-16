Международные инициативы Таджикистана по борьбе с изменением климата

БАКУ/Trend/ - Таджикистан, как страна – инициатор Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028» и как страна, председательствующая в Международном Фонде спасения Арала, вновь подтверждает свою приверженность придать вопросу изменения климата приоритетное внимание в рамках международных площадок. Таджикистан прилагает большие усилия для привлечения внимания правительств стран региона и мирового сообщества к более активным действиям и принятию неотложных мер в борьбе с изменением климата.

В этой связи, 27 октября 2021 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выступая на первом онлайн-заседании на тематической дискуссии высокого уровня ООН на тему «Осуществление действий в области климата» заявил, что вклад Таджикистана в глобальное потепление минимален, так как доля страны в глобальных объемах выбросов составляет всего 0,0003%.

Тем не менее, Таджикистан в рамках Парижского соглашения принял добровольное обязательство не превышать объемы выбросов парниковых газов от уровня 1990 года в пределах 80-90%. В случае оказания международной поддержки данная цифра может сократиться до 65-75% от базового показателя.

Сокращение выбросов в атмосферу, в основном, будет достигнуто за счет продолжения освоения богатых источников возобновляемой энергии - гидроэнергетики и солнечной энергии.

По словам Эмомали Рахмона, интегрированное использование этих двух видов энергии может содейстовать не только увеличению выработки чистой возобновляемой энергии, но и рациональному использованию водных ресурсов страны.

С учётом новых стремлений мирового сообщества по достижению нулевого уровня парниковых выбросов, республика намерена к 2050 году удвоить свои мощности по выработке «зелёной» энергии.

Следует отметить, что в настоящее время Таджикистан вырабатывает 98% электроэнергии на гидроэлектростанциях и занимает шестое место в мире

в процентном соотношении по производству и использованию «зеленой» энергии.

По мере возведения новых гидроэнергетических объектов, в частности Рогунской ГЭС с мощностью 3600 мегаватт/ч, наша страна поднимется на две позиции в этом рейтинге.

В настоящее время Правительством Таджикистана принимаются активные меры по реализации программ лесовосстановления и расширения площади лесонасаждений в стране.

Президент Таджикистана также напомнил, что в соответствие с Парижским соглашением, Таджикистан недавно подготовил и представил в Секретариат РКИК ООН обновленный вариант Определяемого вклада на национальном уровне по выбросам парниковых газов.

Общеизвестно, что Республика Таджикистан богата водными ресурсами. В стране формируется около 60 процентов водных ресурсов Центральной Азии. Основным источником этих вод являются ледниковые ресурсы региона.

В двадцатом веке в Таджикистане насчитывалось более четырнадцати тысячи ледников, площадь которых равнялась 8 процентам общей территории страны.

К сожалению, из-за влияния изменения климата эти ледники начали интенсивно таять. Сегодня полностью растаяли более одной тысячи ледников Таджикистана. Объем массы ледников страны за относительно небольшой период сократился почти на треть.

Вместе с тем, другие сопутствующие инициативы придадут импульс новому движению на глобальном уровне в целях принятия необходимых коллективных мер по борьбе с изменением климата. Эти инициативы органично вписываются в русло предпринимаемых ныне мировым сообществом в рамках Парижского соглашения мерах по снижению выбросов углекислых газов

в атмосферу и недопущению повышения глобальной температуры выше двух градусов по Цельсию.

При этом, без необходимых ресурсов, то есть инвестиций, знаний и технологий, достижение поставленных задач может затянуться на долгие годы.

Поэтому, активное содействие международного сообщества в этом деле, по- прежнему, остаётся весьма актуальным вопросом для многих развивающихся стран.

Материал подготовлен

Посольством Республики Таджикистан

в Азербайджанской Республике