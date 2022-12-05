Казахстан сократил экспорт сжиженного углеводородного газа в Таджикистан

БАКУ /Trend/ - В январе - сентябре 2022 года объем поставок сжиженного углеводородного газа из Казахстана в Таджикистан сократился за год.

Об этом говорится в отчете Argus Media "Текущая ситуация на рынке сжиженного углеводородного газа стран Центральной Азии. Автогаз – драйвер роста", передает Trend.

По данным Argus Media, объем таджикского импорта сжиженного газа из Казахстана с января по сентябрь 2022 года составил 234 800 тонн, что на 17,2 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года (283 800 тонн).

Как сообщается, в Таджикистане отсутствует собственное производство сжиженного углеводородного газа, около 90 процентов потребления приходится на автогаз.

"На долю Казахстана в отчетном периоде пришлось 86 процентов таджикского импорта сжиженного углеводородного газа, из Узбекистана – 8 процентов, а на долю России – 3 процента", - говорится в сообщении.

Отметим, что компании, регулирующие и налоговые органы в 140 странах мира используют ценовую информацию и аналитические материалы Argus Media.