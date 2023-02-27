ЕБРР обнародовал портфель проектов в Таджикистане

БАКУ /Trend/ - На 31 декабря 2022 года кредитный портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Таджикистане оценивался в 524 миллиона евро.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЕБРР, кредитный портфель рассчитан на реализацию 68 проектов.

Большая часть портфеля (88 процентов, или 460 миллионов евро) нацелена на инвестиции в устойчивую инфраструктуру, семь процентов, или 35 миллионов евро - на инвестиции в промышленность, торговлю и аграрный сектор, а шесть процентов, или 29 миллионов евро - на инвестиции в финансовые институты, говорится в сообщении ЕБРР.

В общей сложности банк инвестировал в Таджикистан свыше 908 миллионов евро по 157 проектам.

Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития сотрудничает с Таджикистаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны.

Особое внимание ЕБРР уделяет улучшению инфраструктуры Таджикистана, развитию региональных связей и возможностям трудоустройства в стране.