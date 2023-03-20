ФАО о поддержке проектов в сфере продовольственной безопасности Таджикистана

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) продолжала оказывать поддержку правительству Таджикистана, инициируя оказание технической помощи в реализации финансируемых организацией проектов, направленных на поддержку реализации реформ в сельскохозяйственном секторе, развитие сотрудничества и повышение экспортного потенциала страны.

Об этом сказал Trend в пятницу источник в организации.

Было отмечено, что в прошлом году организация совместно с другими учреждениями ООН провела в Таджикистане Комплексную классификацию фаз продовольственной безопасности, которая внесла значительный вклад в систему мониторинга продовольственной безопасности страны. Техническая рабочая группа при помощи ответственных министерств и ведомств провела оценку продовольственной безопасности во всех 64 регионах Таджикистана.

"В 2022 году ФАО также применила в стране Шкалу восприятия отсутствия продовольственной безопасности, которая является основанной на опыте системой измерения индивидуальной продовольственной безопасности", — сказали в организации.

Напомним, что Таджикистан и ФАО сотрудничают с 1995 года. В последние годы ФАО уделяла основное внимание повышению устойчивой продовольственной безопасности и повышению устойчивости к изменению климата в стране.

ФАО в Таджикистане оказывает поддержку в разработке стратегий сельскохозяйственного сектора страны, способствует развитию потенциала и обновлению методов ведения сельского хозяйства.