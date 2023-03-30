ФАО нацелена на усиление продовольственной безопасности Таджикистана

БАКУ /Trend/ - В 2022 году ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций) приступила к осуществлению в Таджикистане проекта, направленного на повышение качества регулирования агробиоразнообразия и традиционных знаний в сельскохозяйственном секторе страны.

Об этом сообщил Trend источник в ФАО.

Как сказали в организации, инициатива ФАО также должна способствовать усилению продовольственной безопасности Таджикистана.

Проект финансируется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ). Его основной целью является сохранение и устойчивое использование местных генетических ресурсов для развития сельскохозяйственного производства, а также улучшение условий жизни в Таджикистане с учетом изменения климата, деградации земельных ресурсов и других проблем.

Сообщается, что в 2022 году в целях улучшения управления водными ресурсами совместно с Аграрным университетом и Институтом ирригации отделение ФАО в Таджикистане разработало методологию планирования водопользования для питья и орошения, а также для использования солнечной энергии в системах орошения и питьевого водоснабжения.

Как отметил источник, ФАО также оказала помощь правительству в разработке механизма планирования и мониторинга зеленых инвестиций в рамках механизма Зеленого климатического фонда (ЗКФ).

Кроме того, ФАО поддержала проект по включению Гиссарской долины в перечень систем сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС).

Напомним, что Таджикистан и ФАО сотрудничают с 1995 года. В последние годы ФАО уделяла основное внимание повышению устойчивой продовольственной безопасности и повышению устойчивости к изменению климата в стране.

ФАО в Таджикистане оказывает поддержку в разработке стратегий в агросекторе страны, способствует развитию потенциала и обновлению методов ведения сельского хозяйства.