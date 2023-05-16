Экспорт из Латвии в Таджикистан вырос почти вдвое

БАКУ /Trend/ - В феврале 2023 года Латвия экспортировала в Таджикистан продукции на сумму 666 594 евро, что почти в два раза, или на 323 883 евро превышает показатель января 2023 года (342 711 евро), сообщает Trend со ссылкой на Евростат.

Как сообщает ведомство, за обозреваемый период основная часть импорта Таджикистаном из Латвии пришлась на продукцию химической промышленности – 447 196 евро, в 2,1 раза превысив показатель января текущего года (212 428 евро).

В феврале нынешнего года Таджикистан также импортировал из Латвии неблагородные металлы и изделия из них (140 198 евро), различные транспортные средства и соответствующее оборудование (26 150 евро), а также машинное и механическое оборудование (1 629 евро).

Согласно данным Евростата, в 2022 году Таджикистан импортировал из Латвии товаров на сумму 8,2 миллиона евро, что на 3 процента больше, чем в 2021 году (7,9 миллиона евро). Экспорт из Таджикистана в Латвию в прошлом году составил 144 089 евро, в 3,2 раза превысив показатель 2021 года (43 980 евро).

Отметим, что в январе-феврале 2023 года объем товарооборота между Таджикистаном и странами ЕС превысил 84 миллиона евро.

За первые два месяца текущего года Таджикистан импортировал товаров из стран ЕС на сумму более 56,4 миллиона евро. Экспорт из Таджикистана в ЕС составил 27,6 миллиона долларов.