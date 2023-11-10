Таджикистан намерен обеспечить электроэнергией страны ОЭС

БАКУ /Trend/ - Таджикистан в ближайшее время введет новые мощности по выработке электроэнергии и готов обеспечить растущие потребности стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон на саммите в Ташкенте, передает Trend.

"Таджикистан стремится использовать свой гидроэнергетический потенциал в соответствии с актуальной концепцией зеленой энергетики. Наша страна намерена в ближайшем будущем увеличить производство экологически чистой энергии из возобновляемых источников и внести вклад в энергетическое обеспечение региона ОЭС", - сказал он.

Рахмон отметил, что стратегия по сотрудничеству ОЭС в сфере энергетики до 2030 года предполагает растущий спрос на электроэнергию.