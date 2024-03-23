БАКУ /Trend/ - МИД Таджикистана опроверг информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье, передает в субботу Trend со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

«Уважаемые представители средств массовой информации! В связи с произошедшим в концертном комплексе Крокус-Сити в Москве террористическим актом обращаем внимание на необходимость ответственного отношения к распространению информации о причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту.

Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России», - сказали в МИД.

Как отмечается, следует иметь в виду, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся в настоящее время за пределами страны.

Отметим, что вчера неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Более 60 человек погибли и свыше 140 ранены в результате стрельбы в "Крокус Сити холле".