В Таджикистане снизилась добыча нефти и газового конденсата

ДУШАНБЕ/ Trend/ - В январе-августе 2024 года в Таджикистане было добыто 10 тысяч тонн нефти и газового конденсата.

Как сообщает Trend со ссылкой на Межгосударственный статистический комитет СНГ, объем добычи снизился на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в отчете говорится, что в указанный период в стране было добыто 1,5 миллиона тонн каменного и бурого угля, что на 28,4 процента больше, чем в январе-августе 2023 года.

По последним данным Агентства по статистике Таджикистана, в период с января по сентябрь 2024 года промышленные предприятия страны выпустили продукцию на сумму 36,3 миллиарда сомони (3,4 миллиарда долларов США), что на 15,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольший рост производства наблюдался в горнодобывающей промышленности — на 35,9 процента, в обрабатывающей промышленности — на 10 процентов, в сфере поставок электроэнергии, газа, пара и очистки воздуха — на 0,6 процента, а в секторе водоснабжения, переработки отходов и вторичных материалов — в 1,7 раза.