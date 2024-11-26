Таджикистан и Саудовская Аравия договорились о создании совместного делового совета

ДУШАНБЕ /Trend/ - Торгово-промышленная палата Таджикистана и Федерация торговых палат Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании по созданию совместного делового совета.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу Торгово-промышленной палаты Таджикистана, подписание документа состоялось в рамках заседания межправительственной комиссии.

Основной целью меморандума является создание платформы для укрепления двустороннего сотрудничества, развития торгово-экономических связей, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов между Таджикистаном и Саудовской Аравией.

Документ с таджикской стороны подписал председатель Торгово-промышленной палаты Джамшед Джурахон Джумахонзода, а со стороны Саудовской Аравии — президент Федерации торговых палат Хассан аль-Хувайзи.

После церемонии подписания прошла двусторонняя встреча, на которой стороны обсудили перспективы сотрудничества стран, приоритетные направления в области торговли, инвестиций и совместных проектов, а также подготовку к первому заседанию Делового совета Саудовской Аравии и Таджикистана.