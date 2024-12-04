Объявлена дата парламентских выборов в Таджикистане

ДУШАНБЕ/Trend/ - Выборы депутатов нового созыва в нижнюю палату парламента Таджикистана (Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли) и народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областей города Душанбе, городов и районов пройдут 2 марта 2025 года.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, соответсвующее распоряжение подписал Президент Эмомали Рахмон.

Отмечается, что выборы депутатов в органы самоуправления поселков и сел также пройдут 2 марта.

Указом Президента, выборы депутатов в верхнюю палату парламента (Мачлиси милли) пройдут 28 марта 2025 года.

Отметим, что последние парламентские выборы в Таджикистане состоялись 1 марта 2020 года. Парламент Таджикистана состоит из двух палат: нижней — Палаты представителей (тадж. Мачлиси намояндагон) и верхней — Национального совета (тадж. Мачлиси милли). Нижняя палата включает 63 депутата, верхняя палата состоит из 33 членов.