ДУШАНБЕ /Trend/ - Таджикистан и Кыргызстан подписали договор о государственной границе.

Как передает в четверг Trend, документ был подписан по итогам переговоров между главами государств Таджикистана и Кыргызстана, что стало важным шагом в укреплении отношений двух стран.

Кроме того было подписано Совместное заявление о дальнейшем укреплении дружбы и добрососедства.

Также состоялась церемония подписания нижеприведенных документов, которые укрепляют взаимные связи двух стран и открывают новые перспективы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества:

- Меморандум о сотрудничестве в сфере экспорта между Агентством по экспорту при Правительстве Таджикистана и Государственным учреждением "Центр по развитию и продвижению экспорта "Кыргыз экспорт";

- Меморандум о сотрудничестве в области ветеринарии между Комитетом продовольственной безопасности Таджикистана и Ветеринарной службой Кыргызстана;

- Протокол между Таможенной службой Таджикистана и Государственной таможенной службой Кыргызстана о взаимном обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между двумя странами;

- Программа сотрудничества между районами Лахш (Таджикистан) и Чон-Алай (Кыргызстан) на 2025-2027 годы в торгово-экономической и культурной сферах;

- Программа сотрудничества между Горно-Бадахшанской автономной областью Таджикистана и Ошской областью Кыргызстана на 2025-2030 годы в торгово-экономической и культурной сферах;

- Соглашение об установлении побратимских связей между столицами двух стран – Душанбе и Бишкек;

- Программы сотрудничества в сфере физической культуры, молодежной политики и архитектуры;

- Меморандумы о взаимопонимании в различных областях, включая промышленность, сельское хозяйство и строительство.