Туркменистан собрал более одного миллиона тонн хлопка

20 октября 2017 08:04 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - На заготовительные пункты Туркменистана поступило более одного миллиона тонн хлопка-сырца, сообщает министерство сельского хозяйства.

Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии. Излишки будут реализованы через государственную товарно-сырьевую биржу.

Общая площадь посевных земель составляет более 500 тысяч гектаров. В 2016 году плановые обязательства по сдаче урожая хлопка были перевыполнены в объёме 1 миллион 71 тысяча тонн.

В 2017 году намечено произвести 1 миллион 50 тысяч тонн хлопка. Страда продолжается.

VII международная выставка-ярмарка и конференция "Хлопковая продукция Туркменистана и мировой рынок" состоится в Ашхабаде 25-26 ноября 2017 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
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