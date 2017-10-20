Туркменистан собрал более одного миллиона тонн хлопка

АШХАБАД /Trend/ - На заготовительные пункты Туркменистана поступило более одного миллиона тонн хлопка-сырца, сообщает министерство сельского хозяйства.

Хлопок составляет весомую статью экспорта Туркменистана и является востребованным сырьем для десятков современных предприятий динамично развивающейся в стране текстильной индустрии. Излишки будут реализованы через государственную товарно-сырьевую биржу.

Общая площадь посевных земель составляет более 500 тысяч гектаров. В 2016 году плановые обязательства по сдаче урожая хлопка были перевыполнены в объёме 1 миллион 71 тысяча тонн.

В 2017 году намечено произвести 1 миллион 50 тысяч тонн хлопка. Страда продолжается.

VII международная выставка-ярмарка и конференция "Хлопковая продукция Туркменистана и мировой рынок" состоится в Ашхабаде 25-26 ноября 2017 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)