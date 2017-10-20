Туркменистан в 2022 году проведет всеобщую перепись населения

20 октября 2017 08:17 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан в 2022 году проведет всеобщую перепись населения и жилищного фонда, сообщает в пятницу утром госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Данная акция будет организована в рамках реализации резолюции Экономического и Социального Совета ООН "Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 2020 года", принятой 10 июня 2015 года.

Для проведения данного мероприятия будет создана государственная комиссия. Цель - корректировка социально-экономической политики государства.

"Данные переписи населения являются основанием для принятия мер в социально-экономической сфере и должны учитываться при планировании бюджетов всех уровней, и, прежде всего госбюджета",- сказано в комментарии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Туркменистан модернизирует каспийский порт в Гарабогазе
Туркменистан 08:25
Туркменистан собрал более одного миллиона тонн хлопка
Туркменистан 08:04
ВВП Туркменистана в 2018 году увеличится на 6,3% - ВБ
Бизнес 19 октября 15:12
Туркменистан сокращает потребление озоноразрушающих веществ
Туркменистан 19 октября 11:25
В Ашхабаде обсудили соглашение в области торговли и транспорта на Каспии
Центральная Азия 19 октября 11:10
Израиль заинтересован в расширении связей с Туркменистаном - посол
Туркменистан 19 октября 10:53
Партнерство Туркменистана и РФ носит стратегический характер - президент
Туркменистан 19 октября 10:44
Petronas Сharigali объявил в Туркменистане тендер
Туркменистан 19 октября 08:43
В Туркменистане провели региональный форум по Каспию
Туркменистан 18 октября 17:26
Газовый госконцерн Туркменистана закупит средства связи и оборудование
Тендеры 18 октября 17:13
Итальянская Eni объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 18 октября 17:11
Российский МТС вернет абонентам средства в Туркменистане из-за приостановки своей деятельности
Бизнес 18 октября 17:06
В Ашхабаде открывается совещание послов РФ в государствах Центральной Азии
Туркменистан 18 октября 16:32
Туркменистан и РФ обсудили вопросы политического, экономического и гуманитарного сотрудничества
Туркменистан 18 октября 16:14
Глава Туркменистана поздравил новоизбранного президента Кыргызстана
Туркменистан 18 октября 15:41
Япония оказывает Туркменистану содействие в сфере сейсмологии
Туркменистан 18 октября 15:01
CNPC готовит в Туркменистане тендер
Туркменистан 18 октября 08:37
Туркменистан стал членом Межпарламентского союза
Туркменистан 17 октября 18:39