АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан в 2022 году проведет всеобщую перепись населения и жилищного фонда, сообщает в пятницу утром госагентство Туркмен довлет хабарлары.

Данная акция будет организована в рамках реализации резолюции Экономического и Социального Совета ООН "Всемирная программа переписей населения и жилищного фонда 2020 года", принятой 10 июня 2015 года.

Для проведения данного мероприятия будет создана государственная комиссия. Цель - корректировка социально-экономической политики государства.

"Данные переписи населения являются основанием для принятия мер в социально-экономической сфере и должны учитываться при планировании бюджетов всех уровней, и, прежде всего госбюджета",- сказано в комментарии.

(Автор: Гусейн Гасанов)