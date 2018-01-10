Туркменистан возрождает Великий Шёлковый путь в стальном формате

БАКУ /Trend/ - Из Туркменистана в Иран через железнодорожную станцию Акяйла проследовал контейнерный поезд, совершающий очередной тестовый рейс по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран.

Отработка наиболее выгодных путей, связывающих страны огромного азиатского региона с включением транзитных коридоров Туркменистана, отвечает задачам развития логистической системы страны с учётом преимуществ её географического положения. Президент Гурбангулы Бердымухамедов, инициировавший крупномасштабные транспортные проекты, нацеленные на формирование мультимодальной инфраструктуры, отмечает, что расширение транзитных возможностей государства является одним из важнейших условий социально-экономического и технологического прогресса, вовлечённости Туркменистана в систему мирохозяйственных отношений.

Стартовавший 28 декабря 2017 года из города Чанша (провинция Хунань) – крупного промышленного центра на юге Китая – железнодорожный состав из 41 контейнерного вагона, гружёных товарами народного потребления, поможет точно определить временные и другие рабочие характеристики пути следования для налаживания регулярных перевозок.

Отправка поезда по маршруту Чанша (Китай)–Алтынкол (Казахстан)–Болашак–Серхетяка (Туркменистан)–Акяйла– Инчебурун (Иран)-Тегеран прошла в торжественной обстановке, соответствующей значению события. В мероприятии, организованном по этому поводу транспортной компанией «Hunan Xiang OU Express Co., Ltd» и управлением торговли провинции Хунань при содействии местных властей, приняли участие высокопоставленные руководители, представители правительственных и деловых кругов КНР, а также стран-участниц проекта, в том числе Туркменистана.

Выступавшие на церемонии подчёркивали важную роль, придаваемую транспортному коридору Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран как одному их ключевых маршрутов возрождающегося в новом качестве Великого Шёлкового пути.

Функционирование этой линии позволит наращивать объёмы грузопотока и открыть новые возможности торгово-экономического сотрудничества в регионе и на континенте, отмечает президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Для обсуждения вопросов налаживания контейнерных перевозок по данной линии в мае прошлого года в Ашхабаде прошла четырёхсторонняя встреча. Достигнутые на ней договорённости ныне вступают в практическую стадию воплощения.

Вслед за первым поездом по коридору Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран 29 декабря отправился второй аналогичный состав из города Инчуань (автономного региона в центральной части КНР), а на следующий день, 30 декабря, третий – из города Сиань провинции Шаньси на севере КНР.

Первый из упомянутых грузовой поезд, тестирующий возможности транспортно-логистической инфраструктуры четырех дружественных стран, 4 января прибыл в Казахстан на приграничную с КНР станцию Алтынкол, а 7 января достиг границ Туркменистана, где был торжественно встречен на станции Серхетяка.

Далее за 15 часов он преодолел 825 километров до туркменской станции Акяйла, расположенной на самом юге Балканского велаята, причём с опережением установленного графика, и въехал на территорию Ирана. Сокращение времени прохождения пути, как известно, означает уменьшение транспортных издержек, то есть повышает экономическую рентабельность маршрута.

Для Туркменистана участие в этом международном логистическом проекте означает активизацию транзитных возможностей, ведь сегодня Великий Шёлковый путь благодаря успешной реализации транспортной политики президента Гурбангулы Бердымухамедова воссоздаётся заново в виде современных транснациональных автомобильных, железнодорожных, морских и авиационных маршрутов. Эти трассы, которые практически совпадают с направлениями древнего трансконтинентального маршрута, обеспечат укрепление внешнеэкономических связей, расширение транзитных перевозок на евразийском континенте, культурных и туристических контактов. И весьма символично, что именно в первые дни 2018 года, девиз которого «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», по территории страны пошёл «железный караван» транзитных грузов по стальным магистралям возрождаемого ныне маршрута.

В рамках рабочего визита туркменской делегации в КНР, прибывшей для участия в торжественной церемонии по случаю отправки тестового поезда из Китая в Иран через территорию нашей страны, также состоялись деловые встречи в Пекине, в частности с главным управляющим компании «China Railway International Multimodal Transport Co., Ltd» (Китайские железные дороги). В ходе переговоров было отмечено, что налаживание регулярного движения контейнерных составов по данному транспортному коридору открывает возможность подключения к нему других государств, в том числе Афганистана и Турции.

Этому будет способствовать и ведущаяся туркменскими железнодорожными строителями прокладка стальной трассы от приграничной станции Серхатабат в Марыйском велаяте до афганского города Тургунди. Старт этому очень важному для нашего южного соседа проекту дал 29 ноября 2017 года президент Гурбангулы Бердымухамедов. Ввод в эксплуатацию этой линии запланирован на вторую половину февраля нынешнего года.

Значение транспортной системы как важного сегмента экономики Туркменистана определяется её ключевой ролью в территориальном разделении общественного труда и рациональном размещении производительных сил, подчёркивает лидер нации, отмечая актуальность формирования транснациональных коридоров как основы пространственной модели регионального и межрегионального сотрудничества. Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран представляет собой наиболее экономичную стальную магистраль между Азией и Европой, кратчайший путь доставки грузов, в том числе транзитных, а в будущем – и для пассажирских перевозок.

Туркменистан, Казахстан, Иран и Китай заинтересованы в евразийской интеграции, выходящей за пределы одного региона и охватывающей важнейшие пути развития стран континента. Надёжной основой этих позитивных процессов становятся конкретные интеграционные проекты в отдельно взятых ключевых отраслях, от которых импульс, заряд движения передаётся, как по электрической цепи, во все другие, переходя в долгосрочный эффект.

Как отмечает глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран – это не только коммерчески обоснованный проект, но и серьёзный фактор геополитики, способный оказать большое позитивное влияние на общую обстановку в регионе и за его пределами, на стабильность и безопасность в Азии, придать дополнительную устойчивость всей системе континентальных политических связей. Перспективность использования этой трассы очевидна и в контексте укрепления взаимодействия на уровне международных и региональных организаций, в том числе таких, как Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Организация экономического сотрудничества.

На расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей, с учётом новых реалий и запросов времени, направлены инициативы президента Туркменистана, озвученные на сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, саммитах глав государств СНГ, ШОС и других форумах высокого уровня. В частности, речь идёт о разработке Специальной программы ООН по развитию транспорта, предусматривающей изучение транзитно-транспортных возможностей между Каспийским и Чёрным морями, Средней Азией и Ближним Востоком.

Особую актуальность в этом контексте имеет инициированная туркменским лидером и дважды принятая Генассамблеей ООН резолюция о роли транспортно-транзитных коридоров в международном сотрудничестве и устойчивом развитии.

Международные транспортные коридоры стали ключевыми механизмами глобализации мировой экономики. Будучи катализатором этих процессов, Туркменистан формирует на своей территории один из важных логистических центров континента, опираясь на устойчивое экономическое и социальное развитие страны и разработанную президентом Гурбангулы Бердымухамедовым стратегию реализации геоэкономического потенциала нашего государства в интересах региона и мира.

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