Туркменистан готовится к выборам в парламент и органы местной власти

АШХАБАД /Trend/ - На заседании правительства Туркменистана прозвучала информация о подготовке к выборам депутатов национального Меджлиса (парламента), а также органов местной власти - членов велаятских (областных), этрапских (районных) и городских халк маслахаты, генгешей, сообщает в субботу государственное агентство Туркмен довлет хабарлары.

Председатель Меджлиса Акджа Нурбердыева также проинформировала о проводимой работе по дальнейшему совершенствованию законодательства и расширению межпарламентских контактов и обмена опытом. Выборы запланировано провести 25 марта 2018 года.

Старт избирательной кампании был дан 4 декабря 2017 года. В числе первостепенных задач обозначены обеспечение открытости и широкой альтернативности выборов. На кампанию приглашены национальные наблюдатели и международные эксперты.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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