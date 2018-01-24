От Амуля до Хазара: памятники истории караванных маршрутов. Товары, не знавшие границ

БАКУ /Trend/ - Шёлковый путь послужил мощным катализатором развития торговли и экономики на огромном пространстве Евразии, способствовал установлению культурных и научных связей между многими народами. И Туркменистан в этом процессе сыграл ключевую роль. Девиз 2018 года, объявленный в нашей стране по предложению президента Гурбангулы Бердымухамедова, даёт нам повод глубже осознать феномен этой исторической трассы, пролегавшей через туркменские земли и оставившей на ней ценные свидетельства своей значимости.

Этой теме посвящён наш цикл публикаций, в которых мы уже рассказали о караван-сараях и базарах как ярких социальных явлениях и как уникальных памятниках истории, архитектуры, сохранившихся в Туркменистане, на маршрутах Шёлкового пути, где происходил контакт цивилизаций Востока и Запада, их взаимообогащение, и вместе с караванами двигался прогресс. Закладывались традиции сотрудничества на основе уникальной специфики – географической, природной, этнической, культурной – разных народов и государств, взаимодействие которых происходило на всех уровнях, на материальном и духовном. А каналом для этого служила торговля, повлекшая за собой международное разделение труда и развитие экономических отношений. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей материал о том, какие товары «текли» по мощной «артерии», питавшей весь континент.

3. Товары, не знавшие границ

Что возили караваны по Великому Шёлковому пути?

Что перевозилось в огромных тюках, навьюченных на верблюдах?

Список вещей, изготовленных руками человека, а также выращенных и собранных людьми плодов природы поистине необъятен. Но уже само символическое название трассы, хотя оно и современное, прямо указывает, что едва ли не самым ценным в этом перечне можно назвать шёлк. Лёгкий, компактный материал из Китая и Центральной Азии, который пользовался громадным спросом на Западе и стоил очень дорого, как ничто иное годился для транспортировки в дальние страны.

В первые века развития международной торговли китайские купцы приобретали в Парфии грациозных и быстроногих скакунов – предков нынешних ахалтекинцев, а также корм для них – люцерну. Другим важным предметом импорта стала для китайцев культура винограда.

Мы знаем, что в Древней Греции, странах Средиземноморья, Закавказье и на эллинизированном Востоке, включая Парфию, виноградарство и виноделие имеют очень глубокие корни. Только на территории Туркменистана археологи нашли обуглившиеся и потому уцелевшие до наших дней виноградные косточки в культурных слоях памятников эпохи энеолита и ранней бронзы, чей возраст, как показал радиоуглеродный анализ, превышает пять тысяч лет.

В Китае же виноград не знали достаточно долго. Ещё больше удивились китайские путешественники, попавшие в Парфию, когда увидели, что не только из риса можно производить вино! У себя на родине они распространили и другие плодовые растения: грецкий орех, гранат, инжир и такие овощи, как лук, морковь, фасоль, огурцы. Экзотическими на Дальнем Востоке казались среднеазиатские персики, дыни и арбузы, а также дикие и домашние животные: львы, леопарды, охотничьи собаки, ловчие птицы, курдючные овцы. Все они нередко шли в обозах в новые неведомые края.

По Великому Шелковому пути купцы везли в Китай и разнообразные изделия из шерсти. Прежде всего, это, конечно, ковры. Но не меньшее впечатление на китайцев, ещё не владевших техникой обработки шерсти, льна, ковроткачества и паласного плетения, производили гобеленовые ткани, покрывала, паласы и гардины, которые они видели во дворцах, храмах и богатых домах парфянских городов.

На китайских рынках охотно покупали привозимое с Запада оружие и военные доспехи, золото, серебро и полудрагоценные камни. Предметом роскоши считалось лучшее по качеству среднеазиатское стекло. А из Китая на Запад, начиная с VI-VII веков, поступал великолепный фарфор снежной белизны с тонкими, зачастую рельефными рисунками: блюда, чаши, бокалы, вазы, статуэтки. Долгое время лишь китайцы могли производить тончайший и звонкий фарфор, очень дорого стоивший на рынках других стран.

Целые экземпляры, не говоря уже об осколках китайской посуды, обнаруженные археологами в Туркменистане, имеются в музейных коллекциях Ашхабада и Мары. Ещё чаще встречаются средневековые подражания китайскому фарфору: они сделаны так искусно, что порой даже специалист не сразу отличит их от оригинала.

Через территорию Туркменистана торговые караваны везли из Китая всевозможные изделия из бронзы, зеркала, зонты, лак, парфюмерию, коралл, янтарь, лекарственные средства, чай, рис, корицу, имбирь и прочие пряности. Особо ценилась тонкая и прочная бумага, которую изобрёл в начале II века Цай Лунь – евнух при императорском дворе династии Хань, ставший крупным сановником, но вошедший в историю как великий новатор.

Из Индии также поступали пряности, самоцветы и красители, слоновая кость и ткани, а из Персии – серебряные изделия. В Римскую империю, а потом в Византию экспортировались сухофрукты и сахар, благовония и драгоценные камни. Европа получала из азиатских стран рис, шёлк, шерстяные и хлопчатобумажные ткани, а на экспорт отправляла в Хорезм, Персию и дальше в Индию и Китай мёд, кожаное сырье, мех, пушнину, кору для дубления кож, скот.

В нынешний Куняургенч из Южного Казахстана и Семиречья пригоняли множество лошадей, овец, крупного рогатого скота для обмена на местную сельскохозяйственную и ремесленную продукцию. Сюда поступал и китайский шёлк, в частности особый его сорт под названием «таргу».

В Мавераннахр (междуречье Амударьи и Сырдарьи) и Хорасан привозилось немало беличьих и горностаевых шкурок с севера, где жили кипчаки. Из Таласа, Хотана, Яркенда мусульманские купцы в XII веке доставляли пушнину. Оттуда же вывозились драгоценные камни, золото, войлок, овцы, охотничьи соколы. В Мавераннахр переправлялись оружие, узорчатые ткани и прочие товары из Баласагуна и Тараза. Из Бухары помимо тканей везли овечью шерсть, паласы, конские сёдла...

Куняургенч и подчинённые ему города Хорезма поставляли солёную рыбу, соболиные шкурки, подбитую ватой одежду, молитвенные коврики, подушки. Из туркменских районов Юго-Восточного Прикаспия - Горгана и Дехистана поступали фрукты (виноград различных сортов, гранаты), халаты из мягкой шерсти, фазаны, шёлк-сырец.

В Мерве были развиты многие ремёсла, но особенно славилось производство шелковой одежды из ткани «мульхам». Отличные холсты тонкой выделки ткали в Нисе, а в Серахсе – парчу.

«Сохранилось немало свидетельств того, какого расцвета в былые времена достигало на туркменской земле ремесло ткачей. Сотканная здесь парча пользовалась большим спросом в Китае, Индии и других странах мира, - читаем мы в книге президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути".

Ремесленная продукция хорасанских городов вывозилась в сопредельные и дальние страны. Текстиль делали также в Куняургенче и соседнем Кяте, но большей известностью пользовались туркменские луки, которые славились на всём Среднем Востоке.

В XI-XII веках в городских ремёслах сохранялись традиции старого оседлого населения, а также кочевых и полукочевых туркменских племён. Наряду с текстильным производством, существенное развитие получили ковроткачество, гончарное, кузнечное, оружейное, ювелирное дело и др. Значительно возрос технический и художественный уровень выделки, в частности металлических и керамических изделий. Гончары делали различные виды столовой и хозяйственной посуды, обычную и художественную поливную керамику. Мастера Амуля, Мерва, Абиверда, Нисы, Куняургенча и Дехистана выпускали продукцию на любой вкус.

В XII веке инновацией была расписная посуда из силикатной пасты – кашина. Примерно тогда же началось массовое производство гончарных водопроводных и канализационных труб. Они найдены в немалом количестве на раскопках Султан-кала, Серахса, Шехрислама и других туркменских городов. Хорезмские мастера выпускали в большом количестве дигири – сосуды из обожженной глины для водоподъёмных колёс. Все это расходилось в разные стороны света по караванным путям.

Значительное развитие в государстве Великих Сельджуков получил и стеклодувный промысел. Производилось около 40 видов продукции: столовая и химическая посуда, парфюмерные и аптекарские сосуды. Стекло использовалось также для изготовления украшений, светильников, весовых гирь. Новшеством было производство небольших по размеру оконных стёкол дисковидной формы. В XII веке местное стеклоделие достигло довольно высокого уровня развития.

Одной из важных отраслей ремесленного производства являлись обработка металлов, изготовление орудий труда, предметов быта, боевого оружия, украшений. Кузнецы, медники, ювелиры Хорасана, Горгана и Хорезма создали немало образцов высокохудожественных изделий. Около половины бронзовых вещей XI-начала XIII веков, имеющихся в коллекциях нью-йоркского Метрополитен-музея и музеев исламского искусства в Европе, происходят из Центральной Азии. Среди этих изделий – сосуды, маленькие чаши, бутыли, лампы-чыраг с зооморфными орнаментами. В повседневном обиходе была и столовая посуда из бронзы, сосуды из меди.

Мастера-оружейники выковывали лёгкие боевые топоры, секиры в виде полумесяца, фигурные булавы. Они изготовляли также металлические щиты, наконечники для копий, в том числе в форме двузубца. Большим спросом пользовались боевые панцири и кольчуги из небольших пластин. Особая сталь – полат – применялась для ковки мечей, палашей, кинжалов. Металлические изделия часто украшались различными орнаментами, а также именами владельцев или изречениями знаменитых поэтов.

Как отмечает президент Гурбангулы Бердымухамедов в своей новой книге: «Многочисленные письменные источники и артефакты говорят о торговых эквивалентах шелка – нефрите и лазурите. Да и путь был не один, существовало множество параллельных и пересекающихся линий сухопутных и морских коммуникаций, по которым осуществлялись контакты между Азией и Европой.

Но поэтичность названия Шелковый путь быстро покорила людей, и теперь оно принято повсеместно. В ХХI веке этот термин стал по-настоящему знаменит, обретя сегодня глубокое символическое значение и национальную гордость во всех странах, через которые некогда пролегали дороги торговых караванов».

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