В правительстве Туркменистана назначены вице-премьеры

27 января 2018 09:36 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении заместителей председателя Кабинета министров страны, говорится в сообщении государственного агентства «Туркмен довлет хабарлары».

Керим Дурдымырадов будет курировать промышленный сектор, Бахаргуль Абдыева назначена ответственной за культуру и средства массовой информации, Пурли Агамырадов станет куратором по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодёжной политики и общественных вопросов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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