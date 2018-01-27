В правительстве Туркменистана назначены вице-премьеры

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении заместителей председателя Кабинета министров страны, говорится в сообщении государственного агентства «Туркмен довлет хабарлары».

Керим Дурдымырадов будет курировать промышленный сектор, Бахаргуль Абдыева назначена ответственной за культуру и средства массовой информации, Пурли Агамырадов станет куратором по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодёжной политики и общественных вопросов.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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