Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с трагедией в Корее

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину в связи с пожаром, произошедшим в больнице города Мирян, в результате чего погибли и получили тяжелые ранения большое число людей.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Этот пожар, случившийся накануне, стал крупнейшим по числу жертв в истории Кореи почти за десятилетие.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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