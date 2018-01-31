Турецкая компания готова провести линию электропередач из Туркменистана в Южную Азию

31 января 2018 22:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Турецкая компания Çalyk Holding заинтересована принять участие в строительстве линии электропередачи (ЛЭП) вдоль строящейся трассы газопровода по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает в среду государственное агентство Туркмен довлет хабарлары. (ТДХ).

Об этом было сказано сегодня в ходе встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в городе Туркменбаши с председателем совета управляющих группы компаний Çalyk Holding Ахметом Чалыком.

В частности, речь шла о заинтересованности стать партнёром и в реализации такого важного проекта, как строительство ЛЭП напряжением 500 киловольт вдоль трассы транснационального газопровода ТАПИ, сказано в информации.

Глава Çalyk Holding проинформировал о ходе работ на строительстве международного морского порта в городе Туркменбаши, а также завода по производству карбамида в городе Гарабогаз и комбинированной парогазовой электростанции в городе Мары.

"Было подтверждено стремление холдинга к дальнейшему укреплению своих позиций на перспективном туркменском рынке, бизнес-привлекательность которого обусловлена имеющимся разноплановым потенциалом, благоприятным инвестиционным климатом и осуществляемыми в Туркменистане комплексными социально-экономическими реформами",- пишет ТДХ.

Ранее сообщалось, что 23 февраля 2018 года запланированы церемонии закладки афганского участка газопровода ТАПИ и начала строительства линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

Туркменистан уже поставляет электричество в соседний Афганистан. В данном направлении в целях наращивания поставок в Туркменистане были построены станции и высоковольтные линии электропередачи.

В сентябре 2017 года министерство энергетики Туркменистана сообщало, что имеются большие возможности для подачи туркменской электроэнергии в Таджикистан, Пакистан и Индию транзитом через Афганистан.

Туркменистан экспортирует электроэнергию в Иран, Афганистан и Турцию. К 2020 году прикаспийская страна планирует производить электроэнергию до 27,4 миллиарда киловатт-часов и довести его объем к 2030 году до 35,5 миллиардов киловатт-часов.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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