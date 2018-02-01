Туркменистан продолжит работу по укреплению мира и безопасности – МИД

БАКУ /Trend/ - В министерстве иностранных дел Туркменистана в четверг состоялся брифинг по вопросам ознакомления с основными итогами социально-экономического развития страны в 2017 году, с результатами деятельности МИД за прошедший год в контексте реализации Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы, а также с запланированными на 2018 год мероприятиями.

В брифинга приняли участие представители посольств, международных организаций и иностранных СМИ, аккредитованных в Туркменистане.

На брифинге было подробно рассказано о масштабных мероприятиях, проведенных в минувшем году. В первую очередь необходимо отметить успешное проведение грандиозного спортивного мероприятия – V Азиатских игр, ставших ярким примером огромного внимания государства развитию массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта. Также было подчеркнуто, что наряду с 25-летием членства Туркменистана в ООН, в стране было отмечено 10-летие открытия в столице Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), создание которого является знаковым событием в истории двустороннего сотрудничества.

Участникам брифинга было подробно рассказано о принятых в 2017 году по инициативе Туркменистана трех резолюциях, что стало подтверждением того, что созидательные инициативы, выдвигаемые главой Туркменского государства на столь важном направлении, равно как и в других актуальных сферах, находят одобрение мирового сообщества.

Также было рассказано о том, что по предложению Туркменистана в Ашхабаде в середине ноября прошла седьмая Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII). По итогам форума была принята Ашхабадская декларация, в которой нашла отражение готовность государств-участников и международных организаций к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного партнёрства.

В минувшем году страна председательствовала в Конференции Международной энергетической хартии. Состоявшаяся в Ашхабаде 28-я сессия этой организации собрала более 200 делегатов из 50 государств, в очередной раз подтвердив свой высокий статус авторитетной дискуссионной площадки для обсуждения современного состояния и тенденций мирового развития, в том числе по вопросам глобальной энергетики.

Как сообщил МИД Туркменистана участникам брифинга, в целом в 2017 году страну с визитами по линии МИД посетили 584 делегации различного уровня. В то же время за рубеж были направлены 624 туркменские делегации. На сегодняшний день Туркменистан установил дипломатические отношения со 145 странами мира. В Туркменистане работают 35 дипломатических миссий и консульств, а также 15 представительств международных организаций. Было подписано 226 двусторонних и многосторонних международных документов. За 2017 год Туркменистан присоединился к шести международным конвенциям. В прошлом году состоялось 47 двусторонних политических консультаций, 18 заседаний совместных межправительственных комиссий и 14 двусторонних бизнес-форумов.

Присутствующие были также проинформированы о запланированных на первый квартал 2018 года мероприятиях общегосударственного значения.

В завершение брифинга было подчеркнуто, что независимый, нейтральный Туркменистан и впредь будет делать все необходимое для укрепления мира и безопасности на планете, вносить свой вклад в развитие и прогресс человеческой цивилизации.

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