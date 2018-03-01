Туркменистан представил в Эр-Рияде свою внешнеполитическую концепцию

1 марта 2018 16:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Посольство Туркменистана в Саудовской Аравии провело брифинг, посвящённый достижениям страны во внешнеполитической сфере, пишет в четверг газета «Нейтральный Туркменистан».

В брифинге приняли участие представители научного центра исламских исследований имени короля Фейсала, центра исследований и международных знаний, а также дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Эр-Рияде.

Как было отмечено, Туркменистан, реализуя нейтральный статус и политику «открытых дверей», воплощает в жизнь крупномасштабные проекты в области устойчивой энергетики, транспорта и экологии.

Туркменистан стал автором ряда международных инициатив. В декабре 2017 года на 74-м заседании 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была единогласно принята инициированная официальным Ашхабадом резолюция «Укрепление связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого развития».

В ходе брифинга было также рассказано о деятельности регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, штаб-квартира которого находится в Ашхабаде.

Отмечалось, что взаимодействие Туркменистана с ООН и его специализированными структурами, прежде всего, Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК) и Экономической и Социальной комиссией ООН для Азиатско-Тихоокеанского региона (ЭСКАТО) служит платформой для реализации проектов по формированию транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

Участники брифинга ознакомились и с итогами седьмой конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII), которая прошла в туркменской столице в ноябре 2017 года. Особое внимание было уделено началу строительства 23 февраля 2018 года афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), закладке линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и вводу в эксплуатацию железной дороги Серхетабат-Тургунди (Туркменистан-Афганистан). В ноябре 2017 года сообщалось, что Саудовская Аравия изучает возможности инвестиций в ТЭК Туркменистана, в частности Saudi Aramco. Саудовское королевство поддерживает строительство газопровода ТАПИ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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