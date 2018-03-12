Ашхабад и Кабул обсудили перспективы проекта ТАПИ

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудил по телефону с афганским коллегой Мохаммадом Ашрафом Гани актуальные вопросы сотрудничества, говорится в понедельник в сообщении туркменского правительства.
Собеседники отметили высокую динамику расширения сотрудничества в многостороннем формате – на платформе международных организаций и региональных структур.
Глава Афганистана отметил, что инициированные официальным Ашхабадом строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), транспортно-коммуникационные проекты станут неоценимым вкладом в мирное урегулирование ситуации в Афганистане и устойчивое социально-экономическое развитие всего региона.
Особо было подчеркнуто, что начавшееся в феврале строительство афганского участка газопровода ТАПИ придаст мощный импульс экономическому развитию Афганистана, будет содействовать укреплению мира и стабильности.
Президенты Туркменистана и Афганистана обменялись мнениями и по ряду вопросов регионального и международного характера, представляющих взаимный интерес.
Туркменский глава поздравил Мохаммада Ашрафа Гани с принятием резолюции о продлении мандата Миссии ООН по содействию Афганистану.
Этим документом члены Совета Безопасности ООН поддержали региональные проекты в области развития Афганистана, в том числе строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и железной дороги Керки-Имамназар-Акина, являющейся стартовым сегментом коридора Туркменистан-Афганистан-Таджикистан. К вышеперечисленным также относятся проекты сооружения международной линии электропередач (ЛЭП) и оптико-волоконной связи.
Как подчёркивалось на заседании Совбеза ООН, беспрецедентный проект ТАПИ представляет собой не только достижение в региональном сотрудничестве и интеграции, но и закладывает основы осуществления уже давно задуманного плана, призванного способствовать обеспечению экономической самодостаточности Афганистана, сказано в информации.
Напомним, что общая протяженность газопровода ТАПИ ориентировочно составит 1840 километров.
ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.
Возможные затраты проекта ТАПИ варьируют в пределах 8-10 миллиардов долларов. Консорциум при участии Азиатского банка развития (АБР) продолжает активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств со всего мира.
Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз", имеющий контрольный пакет акций, выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems Limited и индийская GAIL.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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