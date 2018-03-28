В Туркменистане подведены итоги парламентских выборов

28 марта 2018 20:24 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане подведены итоги парламентских выборов, которые состоялись в воскресенье.

Всего по стране из 284 кандидатов было избрано 125 депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана нового созыва, сообщает в среду ЦИК страны.

Среди избранных - представители Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей, Аграрной партии и инициативных групп граждан. ЦИК отмечает, что утвержденные списки депутатов в ближайшие дни будут опубликованы в средствах массовой информации.

Голосование в стране проходило на 2604 избирательных участках. При посольствах и консульских учреждениях Туркменистана были открыты 39 избирательных участков, в том числе в Азербайджане.

По данным ЦИК, в выборах депутатов Меджлиса из трех миллионов 291 тысячи 525 избирателей проголосовали три миллиона 19 тысяч 957 человек, или 91,75 процента граждан Туркменистана, имеющих право голоса.

По Конституции Туркменистана парламент принимает законы, вносит изменения и дополнения в основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; ратифицирует и денонсирует международные договоры; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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