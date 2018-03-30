Глава Туркменистана подверг критике деятельность кредитных учреждений

АШХАБАД /Trend/ - Работа кредитных учреждений в Туркменистане не организована должным образом, сказал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства, пишет в пятницу газета «Нейтральный Туркменистан».

Глава государства, за допущенные недостатки объявил выговоры председателю государственного коммерческого банка «Туркменистан» Мейлисгелди Хаджыеву и председателю государственного коммерческого банка «Халкбанк» Мырату Арабову.

Все местные коммерческие банки являются кредитно-финансовыми организациями. В частности, «Халкбанк» обеспечивает кредитные услуги в рамках

государственных проектов по развитию малого и среднего бизнеса.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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