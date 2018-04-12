В правительстве Туркменистана назначены новые вице-премьеры

АШХАБАД /Tрend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые назначения, говорится в четверг в сообщении туркменского правительства.

Чары Гылыджов, занимавший должность председателя Высшей контрольной палаты, назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, курирующим торговый сектор.

Мамметхан Чакыев, занимавший должность директора Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, назначен вице-премьером, курирующим отрасли транспортного комплекса и связи.

Мыратгелди Мередов, занимавший должность заведующего отделом Кабинета министров, назначен вице-премьером, курирующим нефтегазовую отрасль.

Прежние вице-премьеры освобождены от должностей в связи с переходом на другую работу. Оразмырат Гурбанназаров был избран председателем торгово-промышленной палаты Туркменистана. Байрам Аннамередов и Максат Бабаев будут задействованы в работе, связанной со строительством газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАПИ).

(Автор: Гусейн Гасанов)

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