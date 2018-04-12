В правительстве Туркменистана назначены новые вице-премьеры

12 апреля 2018 10:52 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Tрend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые назначения, говорится в четверг в сообщении туркменского правительства.

Чары Гылыджов, занимавший должность председателя Высшей контрольной палаты, назначен заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, курирующим торговый сектор.

Мамметхан Чакыев, занимавший должность директора Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, назначен вице-премьером, курирующим отрасли транспортного комплекса и связи.

Мыратгелди Мередов, занимавший должность заведующего отделом Кабинета министров, назначен вице-премьером, курирующим нефтегазовую отрасль.

Прежние вице-премьеры освобождены от должностей в связи с переходом на другую работу. Оразмырат Гурбанназаров был избран председателем торгово-промышленной палаты Туркменистана. Байрам Аннамередов и Максат Бабаев будут задействованы в работе, связанной со строительством газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАПИ).

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава Туркменистана подверг критике работу региональной администрации
Туркменистан 11:10
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 10:10
В Туркменистане назначен вице-премьер по ТЭК
Туркменистан 10:05
Туркменистан обнародовал данные по исполнению госбюджета
Бизнес 09:47
Россия готовится к ратификации Договора о стратегическом партнерстве с Туркменистаном
Туркменистан 11 апреля 16:55
Посол Туркменистана вручил верительные грамоты президенту Казахстана (ФОТО)
Туркменистан 11 апреля 15:37
Туркменистан реализует национальную лесную программу
Туркменистан 11 апреля 12:36
МОМ проводит в Туркменистане семинар для СМИ
Туркменистан 11 апреля 11:42
Избран глава торгово-промышленной палаты Туркменистана
Туркменистан 11 апреля 11:22
Минстрой Туркменистана объявляет тендер
Тендеры 11 апреля 10:57
Туркменистан объявил тендер на подготовку ТЭО строительства завода
Тендеры 11 апреля 10:53
Туркменистан приобретет геофизическое оборудование
Тендеры 11 апреля 08:34
Туркменистан увеличивает производство бензина
Энергетика 10 апреля 14:22
Туркменистан и Узбекистан расширяют деловые связи
Бизнес 10 апреля 12:39
Туркменистан создаст СП по производству стальных труб
Бизнес 10 апреля 10:09
Туркменистан и РФ укрепляют межпарламентские связи
Туркменистан 10 апреля 09:43
Туркменистан и Беларусь обсуждают перспективы сотрудничества в агросекторе
Бизнес 10 апреля 09:28
Туркменистан продлил тендер на капремонт газотурбинного двигателя
Тендеры 10 апреля 09:16