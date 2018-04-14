Туркменистан готовится к церемонии открытия морского порта на Каспии

14 апреля 2018 07:45 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Открытие нового международного морского порта в прикаспийском Туркменбаши запланировано на 2 мая 2018 года, говорится в сообщении туркменского правительства.

Этот вопрос обсужался на правительственном совещании. Утверждён состав организационной комиссии, разработана программа мероприятия.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан, расположенный на важном перекрёстке региональных и континентальных транспортных маршрутов, стремится реализовать имеющийся в данной сфере потенциал на общее благо, внося весомый вклад в формирование современной мультимодальной транзитно-транспортной и логистической инфраструктуры, в возрождение в новом качестве Великого Шёлкового пути.

Ранее сообщалось, что в приморский комплекс войдут общий погрузочный терминал, терминал сыпучих грузов, а также судостроительный и судоремонтный заводы. Общая площадь многофункционального порта составит более 1 миллиона 400 тысяч квадратных метров.

С 2014 года согласно плану строились многочисленные объекты береговой инфраструктуры, которая включает в себя транспортное обеспечение: автодороги с эстакадными развязками общей протяженностью 3 тысячи 915 метров и железнодорожные пути общей протяженностью 29 тысяч 890 метров.

Проект, оценочной стоимостью в 1,5 миллиарда долларов реализует турецкая компания Gap Inşaat.

Ежегодная пропускная способность порта составит 17-18 миллионов тонн. Вместе с ранее действующим портом, этот показатель составит 25-26 миллионов тонн.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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Azernews Newspaper
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