Туркменистан и Казахстан демонстрируют всему миру пример дружбы и добрососедства

Туркменистан и Казахстан, являющиеся полноправными и деятельными участниками современной системы международных отношений, будучи непосредственными соседями, демонстрируют всему миру пример дружбы и добрососедства, взаимопонимания и братской взаимоподдержки, конструктивного и эффективного взаимодействия не только в двусторонних отношениях, но и в рамках авторитетных международных организаций, прежде всего Организации Объединенных Наций.

Об этом говорится в статье Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Казахстане Тойлы Комекова.

«Признанные Лидеры Туркменистана и Казахстана, уважаемые Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Нурсултан Назарбаев ведут мудрую и всесторонне обоснованную внешнюю политику, основанную на национальных интересах своих стран, а также полностью отвечающих общепризнанным и незыблемым принципам международного права. Наши государства, последовательно наращивая поступательную динамику отношений, эффективно взаимодействуют во имя укрепления мира, безопасности и устойчивого развития», - говорится в статье.

Посол отмечает, что неуклонное и последовательное развитие тесных и многосторонних связей с ближайшими соседями является важнейшим направлением внешнеполитической стратегии Туркменистана.

«Рассматривая задачу сохранения и укрепления мира и безопасности в Центральной Азии как одно из основных условий устойчивого развития, в содержательную основу региональной стратегии Туркменистана заложены долгосрочные цели по всестороннему содействию созданию в Центральной Азии благоприятных геополитических и экономических условий, а также конструктивное решение важнейших вопросов широкого международного сотрудничества. В этой связи, комплекс задач определен и в рамках реализации «Концепции внешнеполитического курса Туркменистана на 2017-2023 годы», где первостепенное значение придается сотрудничеству с государствами региона на принципах взаимопонимания и взаимного доверия», - говорится в статье.

По словам Комекова, глубинные корни исконной дружбы и братства Туркменистана и Республики Казахстан, а также их народов основаны на многовековых отношениях, общности в историческом развитии, в культуре и традициях.

«Новейшая эпоха дружбы и добрососедства в отношениях между нашими братскими народами открылась с обретением государственной независимости Туркменистана и Республика Казахстан, которые установили дипломатические связи 5 октября 1992 года. За прошедшие более чем четверть века, накоплен богатый опыт двусторонних отношений, насыщенный позитивным содержанием, который характеризует незыблемость принципов братства и дружбы, плодотворное партнерство по широкому спектру двусторонних связей», - отмечается в статье.

По словам дипломата, отношения дружбы и добрососедства между двумя государствами закреплены прочной международно-правовой базой, создающей необходимые условия для последовательного развития двустороннего сотрудничества.

Солидный пакет двусторонних договорно-правовых документов включает в себе целый комплекс международных договоров, подписанных на межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях, и охватывающих широкий спектр актуальных направлений, пишет он.

«Взаимодоверительные отношения и регулярные личные контакты, сложившиеся между лидерами Туркменистана и Казахстана, а также их приверженность углублению полномасштабного сотрудничества являются важными факторами межгосударственного диалога на высшем уровне. Помимо взаимных визитов, Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Нурсултан Назарбаев проводят конструктивные переговоры и в рамках многосторонних встреч лидеров государств, в том числе саммитов глав государств, входящих в Содружество Независимых Государств, Организацию экономического сотрудничества, Международный Фонд спасения Арала. Каждая из состоявшихся в пришедший период встреч и переговоров на высшем уровне между президентами Туркменистана и Казахстана олицетворяют собой историческую веху, поднимающие на новые высоты братские отношения двух стран и их народов», - отмечает посол.

Комеков отмечает, что в частности, государственный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Казахстан 10-11 мая 2013 года сопровождался вводом в действие туркмено-казахстанского участка транснациональной железной дороги «Север-Юг».

Кроме того, в Астане был подписан целый пакет двусторонних документов, открывающие новые международно-правовые возможности дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами, говорится в статье.

«2-3 декабря 2014 года состоялся официальный визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Туркменистан, по итогам которого были подписаны шесть двусторонних документов. Как подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде 2 декабря 2014 года, «оба государства выступают с единых позиций по таким ключевым вопросам глобальной повестки дня, как сохранение и поддержание всеобщего мира и стабильности, противодействие угрозам международного терроризма, экстремизма, разоруженческая проблематика, урегулирование ситуации в Афганистане». Наши страны тесно сотрудничают в авторитетных международных и региональных структурах – Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружестве Независимых Государств. Движение неприсоединения, Организация Исламского Сотрудничества и других крупных структур. Координируя свои шаги на международной арене, Туркменистан и Казахстан поддерживают друг друга, и это приносит видимые результаты, положительно влияет на ход процессов в регионе и мире», - отмечает дипломат.

Комеков напоминает, что 18-19 апреля 2017 года состоялся государственный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Казахстан.

«С учётом обоюдного стремления к дальнейшему развитию и углублению традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Республикой Казахстан Стороны рассмотрели весь комплекс туркмено-казахстанских отношений, обменялись мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в статье.

Исходя из стремления вывода туркмено-казахстанских отношений на качественно новый уровень главы государств подписали Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Республикой Казахстан, который послужит дальнейшему укреплению отношений между двумя братскими народами, исторически связанными узами дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, говорится в статье.

«Кроме того по итогам переговоров был подписан целый пакет двусторонних документов, призванный к дальнейшему упрочению договорно-правовой основы отношений. 9-10 июня 2017 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Республику Казахстан в качестве почетного гостя на церемонию открытия Всемирной выставки «Астана ЭКСПО-2017». Во время встречи главы Туркменистана и Республики Казахстан обсудили нынешнее состояние и перспективы межгосударственного взаимодействия, конкретизировали его приоритетные направления с учётом современных реалий и высказались за активное наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, стимулирование тесных деловых и гуманитарных, научных связей», - отмечает посол.

По словам Комекова, эпохальным событием, свидетельствующим о высоком международном авторитете и огромным потенциалом Туркменистана стало проведение в Ашхабаде 17-27 сентября 2017 года V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

«Президент Туркменистана тепло поприветствовал Нурсултана Назарбаева на гостеприимной туркменской земле и выразил слова признательности за участие в церемонии торжественного открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Как подчеркнул уважаемый Президент Гурбангулы Бердымухамедов: «Это наш общий праздник - праздник всех стран центрально-азиатского региона. Это показатель нашей солидарности и сплоченности. Участие в Играх принимают представители 64 стран, также по просьбе ООН в качестве 65 страны включена сборная, состоящая из беженцев, которая будет выступать под знаменем этих Игр». Важнейшим фактором является также и то, что туркмено-казахстанское сотрудничество выступает стратегическим фактором устойчивости и позитивного развития процессов на пространстве Центральной Азии и Каспийского бассейна», - говорится в статье.

По его словам, именно этим определяется принципиальная позиция Туркменистана и Казахстана в такой ключевой сфере, как разоружение.

«Оба государства являются участниками Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, – первого подобного соглашения в северном полушарии и важнейшего элемента сохранения континентального мира и безопасности. Туркменистан и Казахстан осуществляют скоординированные действия по вопросам водно-энергетической проблематики в Центральной Азии, на основании понимания того, что рассмотрение и решение этих вопросов должно осуществляться на основе общепризнанных норм международного права, взаимного уважения и учета интересов всех государств региона и при участии международных организаций», - говорится в статье.

Посол отмечает, что стратегическое направление двустороннего партнерства – энергетика.

«Как известно, в 2009 году был построен газопровод Туркменистан–Китай. Реализация этого уникального проекта имеет огромное значение для развития энергетического сотрудничества на Евразийском пространстве. Инициируя эти и другие энергетические проекты, Туркменистан, не в последнюю очередь, исходит из понимания необходимости интегрирования стран-соседей в новую архитектуру энергопоставок на континенте», - отмечает Комеков.

По словам дипломата, актуальным в контексте туркмено-казахстанского партнерства как на двустороннем уровне, так и в международном формате является взаимодействие по экологической проблематике.

«В данном контексте Туркменистан и Республика Казахстан выступают за дальнейшее укрепление и совершенствование деятельности Международного фонда спасения Арала, являющегося важной региональной структурой, нацеленной на обеспечение сотрудничества в сфере улучшения экологической и социально-экономической ситуации в Приаралье. Как страна, председательствующая в МФСА в течение 2017-2019 годов, Туркменистан разработал и осуществляет деятельность на основе соответствующей Концепции, отражающую приоритетные планы совместной деятельности государств-членов», - говорится в статье.

Комеков отмечает, что Туркменистан и Казахстан ведут плодотворную деятельность в Организации Объединенных Наций.

«В последнее время наше государство выступило с рядом международных инициатив, направленных на обеспечение и сохранение мира и безопасности на планете. Для Туркменистана особенно ценна поддержка политических инициатив и идей со стороны его ближайших соседей по региону. Казахстан является соавтором принятия резолюций Генеральной Ассамблеи ООН международно-правового статуса постоянного нейтралитета Туркменистана в 1995 и 2015 годах, а также других резолюций инициированных Туркменистаном в области безопасного транзита энергоносителей на мировые рынки, сотрудничества по глобальному транспорту и по другим актуальным вопросам международной проблематики», - говорится в статье.

Он отметил, что историческим событием стало и принятие Генеральной Ассамблеей ООН 2 февраля 2017 года Резолюции о ежегодном праздновании 12 декабря Международного дня нейтралитета. Решение Сообщества Наций явилось признанием огромной роли нейтралитета в поддержании стабильности на планете. Это отвечает целям обеспечения мира и устойчивого развития всех стран и народов, сохранения культурно-гуманитарных ценностей, говорится в статье.

«Крупным успехом является принятие 12 апреля 2018 года на 82-м заседании 72-й сессии Генассамблеи ООН одновременно двух резолюций «Всемирный день велосипеда» и «Сотрудничество Организации Объединённых Наций и Международного фонда спасения Арала», проекты которых были разработаны и выдвинуты по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова. Принятие таких важных и значимых для мирового прогресса документов демонстрирует нацеленность внешнеполитического курса Туркменского государства на устойчивое развитие всего человечества, что находит большую поддержку во всем мире. Принятие этого решения Генассамблеей ООН в период председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала имеет огромное значение», - говорится в статье.

По его словам, регулярный политический диалог между Туркменистаном и Республикой Казахстан, поддерживаемый на всех уровнях межгосударственного сотрудничества, составляет прочную основу активизирующегося партнерства и в сфере торгово-экономических отношений. Являясь давними торгово-экономическими партнерами, Туркменистан и Республика Казахстан укрепляют и расширяют взаимовыгодное партнерство в таких стратегических сферах как энергетика, транспорт, промышленная и перерабатывающая индустрия, сельское хозяйство.

«В обеих странах создана мощная промышленная и аграрная база, есть современная транспортная инфраструктура. Эти факторы служат основой роста объемов и номенклатуры двусторонней торговли, привлечения инвестиций. Этому способствуют функционирующие совместная Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, регулярно проводимые бизнес-форумы и другие формы партнерства», - говорится в статье Комекова.

Ключевую роль в успешном экономическом развитии двух стран, их интегрировании в систему глобальных связей играет сотрудничество в транспортной сфере, говорится в статье.

«Туркменистан и Казахстан занимают выгодное географическое расположение, находясь на важнейшем перекрестке торгово-экономических и транспортно-коммуникационных коридоров. Скоординированное взаимодействие наших государств по развитию наиболее перспективных маршрутов трансконтинентальных торгово-экономических коридоров имеет ключевое значение не только в региональном, но и в глобальном измерениях, что особенно важно в современных условиях глобализации мировой экономики и торговли», - пишет Комеков.

По его словам, ярким примером прагматичного подхода к выстраиванию делового партнёрства стала реализация крупнейших совместных проектов, в числе которых – строительство транснационального газопровода, по которому туркменский природный газ сегодня поставляется в Китай, и железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран, играющей роль «золотого» звена транспортного коридора Север-Юг, региональной и международной транзитно-транспортной инфраструктуры.

«Помимо прямых экономических выгод, эти, уже претворённые в жизнь крупномасштабные проекты послужили укреплению добрососедских отношений, став показателем устойчивости экономик государств-участников. Всё это – свидетельство того, что Туркменистан и Казахстан, расположенные на пересечении современных транснациональных маршрутов, соединяющих страны Европы и Азии, стремятся максимально реализовать открывающиеся перспективы для интенсификации взаимовыгодного партнёрства, отвечающего интересам не только двух дружественных государств, но и целям устойчивого развития всего региона. Таким образом, во многом благодаря стараниям наших стран, можно говорить о возрождении Великого Шёлкового пути, который с древних времён объединял народы Евразии, служа символом дружбы и доверительного сотрудничества», - говорится в статье.

«В глубоко содержательной книге нашего уважаемого Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути» рассказывается о цивилизациях, процветавших на территории нынешнего Туркменистана, о созданных предками туркмен мощных государственных объединениях, во многом определивших характер политической, экономической и культурной жизни Востока, уровень взаимоотношений Востока и Запада, Севера и Юга. Эта книга также об истоках государственной политики нейтрального Туркменистана, основанной на принципах дружбы и миролюбия о миролюбии туркменских правителей, об их умении жить в мире и согласии с другими народами, использовании ими для этой цели разнообразных гуманных эффективных средств, способов и приемов, а также о преимуществе решения проблем мирными средствами», - отмечает Комеков.

По его словам, культурно-гуманитарная составляющая туркмено-казахских отношений является значимой сферой взаимодействия сторон.

«Народы Туркменистана и Казахстана объединяют историко-культурные корни, берущие свои истоки из глубины веков и в настоящее время остающиеся важными факторами эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя народами. Регулярно проводимые Дни культуры Туркменистана в Республике Казахстан, а также Дни культуры Республики Казахстан в Туркменистане стали крупнейшими событиями в культурной жизни братских стран. Эти мероприятия вносят большой вклад в развитие туркмено-казахского сотрудничества, основанного на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения», - говорится в статье.

По словам посла, достижения современного Туркменистана наглядно демонстрируют правильность выбранной пути, четко выработанной внутренней и внешней политики страны, уверенно идущего вперед по пути могущества и счастья.

«Политическая стабильность, мир и спокойствие в стране, углубление процесса демократизации общественной, государственной жизни, гражданское, межнациональное и межконфессиональное согласие, устойчивое развитие экономики, неуклонное соблюдение прав человека - все это служит росту авторитета Туркменистана на международной арене. Сегодня независимый нейтральный Туркменистан, получивший широкую известность как миротворческий центр региона, выдвигает и успешно реализует весьма значимые инициативы, нацеленные на обеспечение мира, безопасности и устойчивого развития. Их последовательная реализация подкрепляется наращиванием и содержательным насыщением равноправного и взаимовыгодного диалога со всеми странами мира, прежде всего с ближайшими соседями», - говорится в статье.

В этой связи всемерное развитие двусторонних связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях, сотрудничество в рамках международных организаций является ключевым фактором дальнейшего укрепления братских и добрососедских отношения между Туркменистаном и Казахстаном, взаимного сближения двух народов во имя счастливой жизни современных и будущих поколений, отмечает Комеков.

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