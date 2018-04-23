Глава Туркменистана прибыл в Узбекистан с государственным визитом

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан, сообщает в понедельник государственное агентство "Туркмен довлет хабарлары".

Из ташкентского аэропорта кортеж туркменского главы проследовал в государственную резиденцию «Куксарой», где в первой половине дня состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне, сказано в информации.

"Нынешний визит туркменского лидера в Узбекистан свидетельствует о поступательном развитии межгосударственных отношений, в основу которых заложены отношения дружбы и добрососедства, принципы равноправного взаимовыгодного сотрудничества", - отмечается в комментарии туркменского агентства.

В свою очередь, в информации правительства Узбекистана говорится, что в рамках визита Гурбангулы Бердымухамедова будет проведен бизнес-форум представителей ведущих экономических структур двух стран.

По итогам переговоров ожидается принятие совместного заявления глав государств, подписание весомого пакета документов, направленных на укрепление сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной сферах и в области спорта.

Отметим, что за последние годы всё заметнее преобладание индустриальной составляющей в экспортно-импортных операциях между двумя странами. В частности, Туркменистан поставляет в соседнюю страну продукцию нефтехимии, текстильной промышленности, а также пищевой и перерабатывающей отраслей. Узбекистан экспортирует в Туркменистан продукцию химической промышленности, строительные материалы, хозяйственные и электротовары, изделия из металла, оборудование и транспортные средства.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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