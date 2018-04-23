В Ташкенте подписан пакет туркмено-узбекских межправдокументов

АШХАБАД /Trend/ - По итогам состоявшихся в Ташкенте в понедельник туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне были подписаны двусторонние документы, сообщает государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

На межправительственном уровне приняты программа сотрудничества в сфере транспорта на 2018-2020 годы и программа научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы.

Правительства Туркменистана и Узбекистана также заключили меморандум о транзитной перевозке аммиачной селитры и соглашение о межрегиональном сотрудничестве.

Подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о переходе через туркмено-узбекскую границу работников, обслуживающих хозяйственные объекты, расположенные в приграничных регионах, от 19 ноября 2004 года. На уровне министерств и ведомств приняты программа сотрудничества на 2019 год по линии МИД, соглашение о создании Домов торговли Туркменистана и Узбекистана; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере спорта; соглашение о сотрудничестве по карантину растений; соглашение о создании Делового совета.

Подписан протокол об утверждении плана мероприятий по сотрудничеству на 2018 год в области стандартизации. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству заключили Институт стратегического и устойчивого развития министерства финансов и экономики Туркменистана и Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.

Президенты Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев приняли совместное заявление. Сегодня, в рамках государственного визита главы Туркменистана в Узбекистан, также было подписано соглашение по техническим обоснованиям настройки радиочастот между министерством связи Туркменистана и министерством развития информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, а также подписан меморандум о сотрудничестве между Госкомитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Национальной телерадиокомпанией Узбекистана. Вместе с тем, к визиту туркменского главы было приурочено подписание меморандумов и соглашений о сотрудничестве между вузами двух стран.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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