В Ташкенте подписан пакет туркмено-узбекских межправдокументов

23 апреля 2018 17:16 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - По итогам состоявшихся в Ташкенте в понедельник туркмено-узбекских переговоров на высшем уровне были подписаны двусторонние документы, сообщает государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

На межправительственном уровне приняты программа сотрудничества в сфере транспорта на 2018-2020 годы и программа научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы.

Правительства Туркменистана и Узбекистана также заключили меморандум о транзитной перевозке аммиачной селитры и соглашение о межрегиональном сотрудничестве.

Подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о переходе через туркмено-узбекскую границу работников, обслуживающих хозяйственные объекты, расположенные в приграничных регионах, от 19 ноября 2004 года. На уровне министерств и ведомств приняты программа сотрудничества на 2019 год по линии МИД, соглашение о создании Домов торговли Туркменистана и Узбекистана; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере спорта; соглашение о сотрудничестве по карантину растений; соглашение о создании Делового совета.

Подписан протокол об утверждении плана мероприятий по сотрудничеству на 2018 год в области стандартизации. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству заключили Институт стратегического и устойчивого развития министерства финансов и экономики Туркменистана и Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.

Президенты Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев приняли совместное заявление. Сегодня, в рамках государственного визита главы Туркменистана в Узбекистан, также было подписано соглашение по техническим обоснованиям настройки радиочастот между министерством связи Туркменистана и министерством развития информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, а также подписан меморандум о сотрудничестве между Госкомитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Национальной телерадиокомпанией Узбекистана. Вместе с тем, к визиту туркменского главы было приурочено подписание меморандумов и соглашений о сотрудничестве между вузами двух стран.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Туркменистан предлагает Узбекистану выход на европейские и ближневосточные рынки через Каспий
Бизнес 17:36
Узбекистан и Туркменистан намерены довести взаимный товарооборот до $500 млн
Бизнес 16:20
Ташкент не готов вкладываться в проект ТАПИ - российский эксперт
Энергетика 15:11
В Беларуси приветствуют решение Узбекистана об открытии посольства в Минске - Макей
Беларусь 14:18
В Самарканде повысили стоимость проезда в автобусах
Узбекистан 13:05
Узбекский Payme о новой услуге для владельцев карт VISA и MasterCard
Бизнес 12:41
"Яндекс. Такси" о наборе водителей в Узбекистане
Узбекистан 12:27
Узбекистан и Канада обсудили сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии
Энергетика 10:42
Глава Туркменистана прибыл в Узбекистан с государственным визитом
Туркменистан 10:36
Туркменистан нацелен на увеличение экспорта электроэнергии
Энергетика 10:18
РФ и Афганистан приобретают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 09:58
Таджикистан и Узбекистан укрепляют региональное сотрудничество
Бизнес 09:53
Туркменистан ищет консультантов в газохимической отрасли
Тендеры 09:45
В Туркменистане продлен тендер на закупку оборудования для химического завода
Тендеры 09:42
Шойгу прибыл в Пекин для участия в совещании ШОС
Россия 09:22
"Узбекские авиалинии" продолжают обновление самолётного парка
Бизнес 09:16
Узбекские железные дороги поддержат экспорт плодоовощной продукции
Узбекистан 22 апреля 17:21
Самая очаровательная пара Узбекистана совершит романтическое путешествие в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Путешествия 22 апреля 13:17