Туркменистан и ООН обсудили вопросы противодействия терроризму, экстремизму

30 апреля 2018 15:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с заместителем генерального секретаря ООН, председателем контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым, говорится в сообщении туркменского правительства.

Высокопоставленный представитель ООН отметил активную позицию Туркменистана в международном диалоге по решению важных проблем современности.

Собеседники выразили уверенность в продолжении сотрудничества, что найдёт своё выражение в новых совместных проектах, нацеленных как на успешную реализацию национальных программ, так и достижение глобальных целей тысячелетия, сказано в информации.

Отметим, что в интервью телеканалу «Россия 24», президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что во время встречи с Воронковым обсудит вопросы противодействия терроризму, экстремизму.

"Видите, что творится в мире? Ливия, Сирия, Ирак... Это влияет и на общеэкономические мировые процессы. Мы выступаем за мир во всём мире и, конечно, здесь, в нашем регионе", - сказал Гурбангулы Бердымухамедов российскому ТВ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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