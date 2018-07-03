Главу Туркменистана ожидают с визитом в Хорватии

3 июля 2018 14:46 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в своем письме к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову отмечает, что партнёрские связи между двумя странами крепнут и развиваются благодаря тесному сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес.

Надеясь, что в скором времени у меня будет возможность принять Вас в Республике Хорватия, сказано в послании.

"Выражаю уверенность, что наши отношения будут и далее наращиваться на основе взаимного доверия и конструктивного сотрудничества", - отмечает Грабар-Китарович.

В Загребе в середине июня состоялось третье заседание туркмено-хорватской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Была достигнута договоренность по развитию деловых отношений, как по линии государственных структур, так и по линии частного сектора. Отметим, что хорватские компании заинтересованы в партнерстве в таких областях как энергетика, транспорт, металлообработка и судостроение. К примеру, Госслужба морского и речного транспорта Туркменистана размещает заказы на строительство автомобильно-пассажирских паромов типа "Ro-Pax" в компании ULJANIK Brodоgradiliste d.d..

Хорватия также заявила, что поддерживает усилия Туркменистана по обеспечению энергетической безопасности и выработке механизмов надежного и стабильного транзита энергоносителей на мировые рынки. Туркменистан является одним из ключевых игроков на энергетическом рынке Каспийского региона и Центральной Азии и выступает за диверсификацию маршрутов. На данном этапе последовательно изучаются варианты доставки туркменского топлива в Европу через Каспий и Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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