Туркменистан подал заявку на включение в реестр ЮНЕСКО уникальных природных объектов страны

АШХАБАД /Trend/ - В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с директором кластерного офиса ЮНЕСКО (в Тегеране) Эстер Куиш-Ларош, говорится в среду в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили вопросы, связанные с проведением в Ашхабаде в ноябре 2018 года заседания координационного комитета по серийной номинации объектов Шелкового пути в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Было отмечено, что Туркменистан продолжает активную деятельность по подготовке ряда инициатив и предложений по включению во всемирный реестр ЮНЕСКО не только новых историко-культурных ценностей, но и уникальных природных объектов страны.

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО ранее были внесены такие историко-культурные памятники Туркменистана, как Древний Мерв, Куня-Ургенч и Древняя Ниса. В декабре 2017 года в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества было включено туркменское национальное искусство пения и танец куштдепди.

На данном этапе ведется работа по включению в этот список искусства ахалтекинского коневодства, а в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – экосистемы Койтендага и государственного заповедника «Бадхыз».

В июле сообщалось, что проводится работа по внесению туркменской пустыни Каракумы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальной экологической системы. Каракумы покрывают большую часть территории Туркменистана - 350 000 км² и являются одной из крупнейших песчаных пустынь мира. В составе уникальной экосистемы различают Заунгузские Каракумы, Центральные Каракумы, Низменные Каракумы и Юго-Восточные Каракумы.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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