Туркменистан и ООН обсуждают реализацию Целей устойчивого развития

АШХАБАД /Trend/ - В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся круглый стол по вопросам имплементации Целей устойчивого развития (ЦУР) в Туркменистане, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

В мероприятии приняли участие руководители ряда министерств и ведомств Туркменистана, Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН), представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане.

Одна из целей мероприятия - согласование показателей ЦУР с учетам предложенных изменений со стороны ООН, сказано в материале.

Участниками круглого стола были приведены конкретные предложения по определению частоты сбора информации по показателям ЦУР, изданию общего сборника с положениями и ответственными сторонами по ЦУР в стране и плану проведения встреч между профильными министерствами и ведомствами Туркменистана с привлечением агентств ООН для подготовки добровольного национального обзора, сказано в информации.

Напомним, что в июне ПРООН и Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана подписали меморандум о взаимопонимании о совместном сотрудничестве по мобилизации финансирования развития для достижения ЦУР в Туркменистане.

ЦУР носит комплексный и неделимый характер, и обеспечивают сбалансированность всех компонентов устойчивого развития: экономического, социального и экологического.

Речь идет о повсеместной ликвидации нищеты во всех её формах, обеспечение продовольственной безопасности, качественного образования, гендерного равенства, рационального использования водных ресурсов, принятия срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, сохранения океанов, морей и морских ресурсов и т.д.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.