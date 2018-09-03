Назначен посол Туркменистана в Дании

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Дании назначен Тойлы Атаев, говорится в обнародованном указе президента страны.
Атаев также продолжит возглавлять дипмиссию страны в Германии.
Отметим, что Дания интересна прикаспийской стране своими инновационными технологиями.
В частности, оборудованием от датского Haldor Topsoe будет оснащен газохимический комплекс, который строится в городе Гарабогаз Балканского велаята (области) Туркменистана японской Mitsubishi Corporation в консорциуме с турецкой компанией Gap Inşaat.
Кроме того, в Овадандепе, близ туркменской столицы вскоре вступит в строй предприятие по производству синтетического бензина. Проект «GTG – Gas to Gasoline» также основан на технологии Haldor Topsoe.
Это предприятие возводит консорциум из японской Kawasaki и турецкой Rönesans.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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