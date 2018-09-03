Назначен посол Туркменистана в Дании

3 сентября 2018 07:58 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Дании назначен Тойлы Атаев, говорится в обнародованном указе президента страны.

Атаев также продолжит возглавлять дипмиссию страны в Германии.

Отметим, что Дания интересна прикаспийской стране своими инновационными технологиями.

В частности, оборудованием от датского Haldor Topsoe будет оснащен газохимический комплекс, который строится в городе Гарабогаз Балканского велаята (области) Туркменистана японской Mitsubishi Corporation в консорциуме с турецкой компанией Gap Inşaat.

Кроме того, в Овадандепе, близ туркменской столицы вскоре вступит в строй предприятие по производству синтетического бензина. Проект «GTG – Gas to Gasoline» также основан на технологии Haldor Topsoe.

Это предприятие возводит консорциум из японской Kawasaki и турецкой Rönesans.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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