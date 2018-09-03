В северном регионе Туркменистана сооружаются водоочистные комплексы

3 сентября 2018 09:36 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - На севере Лебапского велаята (области) Туркменистана - в поселке Дарганата началось строительство современных водоочистных сооружений, пишет в понедельник газета "Нейтральный Туркменистан".

Мощность инфраструктурного объекта - 10 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

Обеспечение населения страны высококачественной питьевой водой - одна из приоритетных программ национальной стратегии преобразований, сказано в материале.

В рамках её реализации за последние годы в Чарджевском, Фарабском и Койтендагском этрапах (районах) Лебапа введены в эксплуатацию мощные суперсовременные водоочистные сооружения в комплексе с развитой сетью водопроводов.

В Туркменабате функционирует завод по очистке питьевой воды мощностью 150 тысяч кубометров в сутки. Новые водоочистные комплексы сооружаются в Халачском, Дейнауском, Саятском и других этрапах Лебапского велаята. Параллельно со строительством заводов питьевой воды идет прокладка водопроводных сетей.

Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.

В Туркменистане существует проблема экологии Арала, что наиболее заметно отразилось на северном регионе. Дашогузская область подверглась экологической катастрофе: здесь возникли проблемы, связанные с деградацией земель и опустыниванием.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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