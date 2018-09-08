В Туркменистане назначен глава крупного агробанка

8 сентября 2018 09:29 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Согласно обнародованному в субботу указу президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в руководстве банковского сектора страны произошли изменения: назначен топ-менеджер крупного агробанка.

Председателем правления государственно-коммерческого «Дайханбанка» назначен Мухамметгулы Непесов, занимавший прежде должность заместителя председателя правления этого банка.

Туркменистан находится на переходном этапе своего развития. В последние годы в обновленной Конституции впервые появилась статья о переходе к рыночным отношениям. Прикаспийская страна уже провела несколько реформ в денежной политике: деноминацию национальной валюты, унификацию валютных курсов, с 2014 года страна перешла на международные стандарты бухгалтерского учета. В декабре 2013 года было утверждено новое Положение о лицензировании банковской деятельности и деятельности, связанной с драгоценными металлами и камнями.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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