В Туркменистане ко Дню Независимости приурочили акцию помилования

25 сентября 2018 11:28 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - По случаю 27-й годовщины независимости Туркменистана (27 сентября 2018 года), главой государства был подписан указ о помиловании ряда осуждённых лиц, сообщает во вторник местный телеканал «Алтын Асыр».

Президент, верховный главнокомандующий ВС страны Гурбангулы Бердымухамедов распорядился освободить ряд граждан от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также от дополнительного наказания в виде возложения обязанности проживания в определённой местности.

Глава государства поручил соответствующим структурам принять все меры, чтобы помилованные в ближайшее время были освобождены из мест заключения и вернулись в свои дома, к семьям, пишет во вторник газета «Нейтральный Туркменистан».

«Мы создаём все условия для раскаявшихся в своих проступках людей, чтобы они могли добросовестным трудом искупить свою вину и активно участвовать в деле процветания страны», - приводятся в информации слова главы государства.

Руководителям на местах дано указание обеспечить трудоустройство этих лиц.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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