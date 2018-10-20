ОБСЕ консультирует Туркменистан в области защиты энергоинфраструктуры от кибератак

20 октября 2018 08:35 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - ОБСЕ организовала в Ашхабаде практический курс по защите объектов энергетической инфраструктуры от террористических кибератак, говорится в сообщении ашхабадского офиса организации.

В мероприятии приняли участие национальные эксперты, в том числе представители государственного и энергетического секторов, которые проанализировали эффективность существующих систем защиты и управления кризисными ситуациями, включая координацию с внешними механизмами управления кризисными ситуациями в целях смягчения последствий террористических кибератак.

Учебный курс был проведен в рамках усилий ОБСЕ, направленных на содействие выполнению резолюции 2341 совета Безопасности ООН от 2017 года.

Целью мероприятия было повысить осведомлённость об угрозах и уязвимости объектов неядерной энергетической инфраструктуры, а также оказать содействие в усилении межведомственной координации и сотрудничества в целях повышения мер противодействия террористическим кибератакам.

"Использование информационно-коммуникационных технологий для организации разрушительных атак на объекты неядерной инфраструктуры становится все более возможным", - приводятся в информации слова Кун Де Шмедта, сотрудника антитеррористического отдела департамента по противодействию транснациональным угрозам секретариата ОБСЕ.

Тренинг проводился на основе руководства по передовой практике защиты важнейших объектов неядерной энергетической инфраструктуры от террористических актов в связи с угрозами, исходящими от киберпространства.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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